MLB／艾瓦瑞茲全票通過 美聯新人王連兩年都是DH

2019-11-12 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



只需要87場比賽，太空人超級新秀艾瓦瑞茲（Yordan Álvarez）就能讓所有人心服口服，他在美聯年度新人王票選上囊括30張第一名選票，成為史上第11位票選一致通過的美聯新人王。

艾瓦瑞茲今年在3A打了56場比賽，敲出23轟，直到6月10日才迎來大聯盟處女秀，但他迅速站穩位置，接連收下6到8月的所有美聯單月最佳新人，生涯前45戰繳出破紀錄的51分打點，整季在大聯盟共打87場比賽，留下3成13打擊率、27轟、78分打點，整體攻擊指數（OPS）1.067，在全大聯盟（300打席以上）更是只輸給葉力奇（Christian Yelich）和楚奧特（Mike Trout）。

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只打了半季，已足夠讓艾瓦瑞茲帶走美聯新人王獎座，他在票選上大獲全勝，收下全部30張第一名選票、總分150分，大勝金鶯明斯（John Means）的53分，光芒洛伊（Brandon Lowe）則以27分排名第三。

來自古巴的艾瓦瑞茲透過翻譯發表感言，他說：「我感謝所有在今年球季曾教導過我的人，特別是我的隊友，以及支持著我的球迷。」

特別的是，2017年以前，美聯新人王由指定打擊勝出的案例也僅兩起，分別是1977年金鶯墨瑞（Eddie Murray）和1994年皇家哈梅林（Bob Hamelin），但去年天使「二刀流」大谷翔平在DH出賽82場，本季艾瓦瑞茲本季以DH出賽74場，寫下連兩年美聯新人王都由DH奪標。