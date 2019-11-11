MLB／教士改版戰袍 馬恰多穿上棕色復古條紋衣
2019-11-11 10:50
聯合報 記者吳敏欣
／即時報導
教士進行球衣大改版，以白色、灰色、棕色和黃色，設計明年賽季的新球衣，還特地在球場舉辦發表會，讓三位球星展示球衣走秀。
新秀塔帝士（Fernando Tatis Jr.）率先穿著客場灰色條紋版球衣亮相，接著荷斯莫（Eric Hosmer）現身，身上的棕色、黃字球衣，也是客場所用，壓軸的馬恰多（Dixon Machado）披上來季主場球衣，白色條紋和洋基球衣相似，不過胸前卻是大大的「教士」，棕色文字以黃色描邊點綴。
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教士執行總裁佛勒（Ron Fowler）滿意地表示，「這將是我們奪冠時要穿的球衣。」
教士先前以深藍色做為主場球衣，不過在1991年之前，他們身上最為人所熟悉的其實是棕色，不少老球迷也不斷喊話，希望棕色能回歸。
因此發表會前，教士特地拍攝影片，邀請隊史傳奇球星瓊斯（Randy Jones）暢談回憶過往穿著棕色球衣奮戰的時光，接著交由馬恰多向鏡頭說出，「棕色回來了。」
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