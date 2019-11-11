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全能好捕手越來越稀少 小熊康崔拉斯成搶手貨

2019-11-11 07:00tyruschen

捕手是棒球所有守位中最難練好的位置。美國人認為好的捕手要「傻到」願意穿戴「無知的工具」（Tools of Ignorance，對捕手護具的戲稱），一肩挑起與投手搭檔、指揮全場的重責大任以及蹲捕的苦力活，卻又有足夠的聰明才智能夠顧好這些細節才能勝任這個任務繁重的位置。儘管如此矛盾，大聯盟仍不斷出現攻守俱佳的「鐵捕」。尤其最近十幾年堪稱是捕手的黃金年代。包括「捕手世家」的最後傳承者莫里納（Yadier Molina）、最近兩年接連高掛球鞋的「雙城先生」茂爾（Joe Mauer）及麥肯（Brian McCann）、「生涯巨人」的波西（Buster Posey）以及今年鳳還巢回到道奇的馬丁（Russell Martin）。這五大名捕除了是近15年來捕手WAR的前五名，而且入選過32次明星賽（以莫里納9次居首，最少的馬丁也有4次）、榮獲17座銀棒獎及13座金手套獎（莫里納9次、茂爾2次、波西1次）。其中茂爾跟波西還各拿過一次MVP。

老將莫里納生涯16個球季都待在紅雀，打出1963支安打、打擊率也是相當不錯的.2...
老將莫里納生涯16個球季都待在紅雀，打出1963支安打、打擊率也是相當不錯的.282，並且拿過9次國聯金手套獎，可說是捕手中的超級模範生。 2019 Topps Bunt 球員卡
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然而老兵不死，只是凋零。體能消耗最大的捕手往往正是所有球員中凋零最快的那一個。先是飽受傷痛之苦的茂爾在去年宣佈退休，麥肯跟馬丁最近三年上場時間也都急遽減少。打擊最強的波西開始轉任一壘且近兩季打擊表現大不如前。最健康且去年還能蹲捕111場的莫里納也已年屆37，距離退休都已進入倒數計時階段。

然而在這批老一輩捕手一一從絢爛歸於平淡後，能夠頂上來的中生代卻不是太多。如果看最近五年WAR最高的捕手，波西、莫里納跟馬丁都還能擠進前六名，其他三席才分別由後輩葛蘭多（Yasmani Grandal）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）及佛勞爾斯（Tyler Flowers）所瓜分。而且葛蘭多跟佛勞爾斯「高齡」31及33歲，都已過了捕手最巔峰的青春歲月。其中佛勞爾斯更明顯守優於攻，全靠拿手的「偷好球」（framing）絕技佔有一席之地，生涯打擊三圍僅有.238/.319/.393，跟過往頂尖捕手的表現完全無法相比，由此也可看出當今大聯盟捕手青黃不接的現實生態，可說目前真正攻守俱佳且猶在當打之年（28歲）的，就只有去年剛被交易到費城人，被譽為現役最強捕手的瑞爾穆托一人而已。

費城人在今年2月從馬林魚換來捕手瑞爾穆托，結果他入選明星賽，也包辦了國聯金手套和...
費城人在今年2月從馬林魚換來捕手瑞爾穆托，結果他入選明星賽，也包辦了國聯金手套和銀棒獎，證明他確實是中生代最強捕手。 2019 Topps 球員卡
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中生代青黃不接，新生代的表現又是如何呢？原本最被看好將成為新一代強打型捕手代言人的桑契茲（Gary Sanchez）及康崔拉斯（Willson Contreras）剛好有著不少相似之處。這兩位來自拉美的捕手都是在2016年球季嶄露頭角，隨即在隔年成為一線強隊的主力捕手。近幾年他們的打擊成績都十分優異，也因此各自入選兩屆明星賽，目前兩人的生涯WAR還幾乎相等（桑契茲11.3、康崔拉斯11.5）。不過由於桑契茲所在的是鎂光燈最聚焦的洋基，不論是他所擊出的超大號全壘打，抑或是守備跑壘不夠積極及受傷等新聞，無不受到更加鉅細靡遺的檢視。直到最近ESPN名記者帕森（Jeff Passan）指出多隻球隊有意跟小熊交易康崔拉斯，他的鋒頭才開始蓋過桑契茲。

雖說今年自由球員市場上有不少捕手待價而沽，尤其前述的葛蘭多更是其中翹楚。但在他之後卻沒有太多好貨可挑，不論是剛與冠軍擦身而過的奇里諾斯（Robinson Chirinos，36歲，本季WAR 2.3）、今年先發機會逐漸被後起之秀蓋佛（Mitch Garver）取代的前雙城捕手卡斯楚（Jason Castro，33歲，WAR 1.6）以及轉戰光芒後成功東山再起的達諾德（Travis d'Arnaud），從年紀及表現來看都不算是能在強隊獨挑大樑的捕手人選。偏偏今年冬天亟需補強捕手的球隊又特別多，包括上述四位捕手的前東家釀酒人、太空人、雙城及光芒，以及有意在新一季力圖振作的遊騎兵、天使及白襪等隊，無一不視尋找新的主力捕手為當務之急。

既然市場上沒有大魚，尋求交易當然是最佳選擇。再加上剛換完教練班底的小熊明顯有意大事整頓，而且現年27歲的康崔拉斯還須再打滿三年才能成為自由球員，明年頂多因取得薪資仲裁資格加薪到450萬美元而已。從各方面來看，他都是下一筆重磅交易的最佳人選。

小熊捕手康崔拉斯打擊能力不在洋基捕手桑契斯之下，薪水也都還在非常低的階段，在現役...
小熊捕手康崔拉斯打擊能力不在洋基捕手桑契斯之下，薪水也都還在非常低的階段，在現役球員中算是五星級捕手，聽聞小熊可能放人，多支球隊已蠢蠢欲動。 2019 Topps Bunt 球員卡
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平心而論，僅比瑞爾穆托年輕一歲的康崔拉斯守備尤其是近年來大受重視的「偷好球」技術仍有待加強。如今我們有各式各樣的進階數據，已可以更客觀評斷捕手的守備表現——其中包含偷好球、擋下投手挖地瓜以至於暴投的能力（blocking）以及傳統的阻殺率這三大因素。在偷好球方面，根據大聯盟官方進階數據網站Baseball Savant的統計，康崔拉斯的表現遠低於平均水準，他最近三季在「偷到好球數換算為減少失分」（Runs Extra Strikes）數據上的成績分別是-5、-10、1。換句話說跟全大聯盟捕手平均相較之下，康崔拉斯這三年總計造成小熊多丟了14分。另一家進階數據網站Baseball Prospectus計算出的康崔拉斯成績更是慘不忍睹——他近三年的Framing Runs數據分別是-2.8、-17.8、-9.4分，其中2018年更榮登這項數據最後一名的寶座。

不過在擋球及阻殺上康崔拉斯就有相當不錯的表現。他在2016年僅蹲捕了389.2局就靠擋球能力幫小熊省下1.4分，去年也有1.9分的表現，而且連續四年都在平均值以上。最後康崔拉斯目前生涯阻殺率維持在31%，也高於同時間大聯盟捕手平均的27%。不論是「傳球費時」（pop time，Baseball Savant所統計的「從將球接進手套到傳球給野手觸殺跑者的總時間」）或「傳球球速」（arm）這兩大阻殺進階數據康崔拉斯都位居前段班。今年他的傳球費時1.92秒是全大聯盟第三名，傳球球速85.9英哩則排名第八。前兩年他的傳球球速87.0及86.2英哩更是名列前五名。

康崔拉斯在擋球和阻殺方面的表現都很不錯，足以彌補他「偷好球」能力的不足。 201...
康崔拉斯在擋球和阻殺方面的表現都很不錯，足以彌補他「偷好球」能力的不足。 2019 Topps Stadium Club 球員卡
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整體來說，康崔拉斯既年輕又便宜，至關緊要的偷好球技術雖有待加強，但其他兩項守備能力——擋球跟阻殺都在水準之上。最重要的當然還是他的打擊能力已是現役捕手中的佼佼者。雖說他的長程砲火不如桑契茲般兇猛，但近三年來康崔拉斯的wOBA .348仍是捕手之冠。唯一美中不足的是他這幾年好幾次因右腳受傷而高掛免戰牌，但跟長期為傷所苦的桑契茲或時常受傷的其他捕手相比，又顯得是小巫見大巫了。是以現階段康崔拉斯確實是小熊用來重整陣容的大好籌碼，也是目標爭冠、正需傑出捕手孔急的各隊最佳選擇。至於總管艾布斯坦（Theo Epstein）最後會選擇留下這位子弟兵作為未來小熊的主心骨，還是拿他去下更大的一盤棋，相信很快答案就會見分曉。

小熊洋基

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.

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