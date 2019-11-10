MLB／大都會小將成全壘打王 阿隆索感念總管的一頓飯

2019-11-10 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



阿隡索。 美聯社 分享 facebook 大都會強打新秀阿隆索（Pete Alonso）春訓時還未進入40人名單，卻能從開季一路待滿六個月，最後還以53轟成為大聯盟全壘打王，這段故事背後的起點，其實是他和新總管范維格南（Brodie Van Wagenen）的一頓晚餐，原來早在去年秋季聯盟，范維格南就遠赴亞利桑納，單獨和他邊吃飯邊談規畫。

阿隆索去年就小聯盟敲出36轟的傲人成績，不過卻未被叫上大聯盟，短暫被帶到花旗球場受獎並參加一星期的新秀營後，又被指派到秋季聯盟繼續出賽，阿隆索儘管失望仍不想錯過任何表現機會，27場出賽敲出六轟、得27分，還有六次盜壘成功，這時他也耳聞，新官上任的范維格南即將來看秋季聯盟明星賽。

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「有人告訴我他來了，我想說，好吧，放手一搏，我打了全壘打，也在場上展現了一些守備，選到兩次保送，在打擊區有美滿的一天，我想我有製造出好印象。」阿隆索說道。

隔天，阿隆索就獲得范維格南邀約晚餐，「滿有趣的，我跟我經紀人講，他們說從未看過總經理會這麼做的，他用餐時說『聽著，我知道你不想在這，你更想今年賽季結束時是待在大聯盟，但這裡是我們的起點，我很開心見到你』。」

范維格南表示，這趟的目的就是要讓阿隆索能在休賽季抱持期待，明言下個春訓會給予一壘機會，但也要阿隆索在春訓之前加強防守和體態。

隨著阿隆索今年賽季的崛起，范維格南的一頓飯顯得值回票價，他說，「我當然不想太看重在這一頓飯，但我願意相信，它的確帶來一些影響，這是良好的初見面所帶來的結果。」