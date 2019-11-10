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MLB／46歲不輕言退休 柯隆健身房續鍛鍊

2019-11-10 10:47聯合報 記者吳敏欣／即時報導

柯隆。 美聯社
柯隆。 美聯社
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儘管整整一年都乏人問津，46歲的多明尼加投手柯隆（Bartolo Colon）仍沒打算宣告退休，最近拍攝的影像，他仍在重訓室裡努力維持體態，尋求明年重返大聯盟

柯隆在訓練員協助下，在健身房裡努力做著開合跳，和其它大聯盟自由球員一同準備著；自從去年和遊騎兵結束合作後，他一直在等待新東家，不過卻苦無下文。

柯隆擁有21年大聯盟經驗，待過11支球隊，累積247勝188敗，生涯防禦率4.12，有2535次三振，曾拿過美聯塞揚獎，四次入選明星賽，最近一次是2016年，前年成為史上第18位，對30支球隊都拿過勝投的投手。

柯隆和鈴木一朗皆是1973年出生，年紀甚至稍大五個月，只要他一復出，又會立刻空降為大聯盟最老球員。

大聯盟史上最老投手紀錄是佩吉（Satchel Paige），1965年時以59歲之齡效力堪薩斯運動家，這個紀錄現代棒球恐怕無人能破；最老野手則為1934年的奧歐利（Charley OLeary），打到58歲才退休。

大聯盟柯隆運動家

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