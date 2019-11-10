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MLB／沒獲小熊合格報價 漢默斯想回費城人

2019-11-10 08:46聯合報 記者吳敏欣／即時報導

漢默斯。 路透
漢默斯。 路透
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35歲老牌先發投手漢默斯（Cole Hamels）沒獲得小熊的合格報價，確定前往自由市場尋找下家，曾是費城人四王牌之一的他直言不諱，表示很樂意重返老東家。

費城人曾在2011年砸重金拼湊豪華先發輪值，由已故的哈勒戴（Roy Halladay），和漢默斯、奧斯沃特（Roy Oswalt）及李伊（Cliff Lee）組成四張王牌，不過最佳只獲國聯東區王座。

漢默斯是四王牌剩下的唯一現役球員，他在2012年和費城人簽下的七年1.58億美元合約也在今年賽季結束後到期，自知生涯進入尾聲的他，表示願意和有能力叩關世界大賽的隊伍簽下一年短約，追求個人第二枚冠軍戒，而費城人正是符合條件的選項之一。

「我知道費城人正在試著補強，他們在打造輪值，如果我適合他們陣容和計畫，我愛死這個回娘家的機會，當然我很難主動開口，『嗨，我想在你們那打球，你們可以幫個忙嗎？』但我總是願意替那支隊伍、那座城市打球，幫忙贏下世界大賽冠軍。」漢默斯說道。2006年在此出道的他，唯一一次封王經驗，就是2008年和費城人一同達成。

漢默斯離開費城人已經四年，他先被交易到遊騎兵，去年季中又轉隊至小熊，今年賽季27場先發，戰績7勝7敗，防禦率3.81，根據「Steamer」預測系統推算，這位即將滿36歲的老將，來季仍可以負擔174局投球，貢獻10勝11敗、防禦率4.51的戰績。

費城人小熊世界大賽

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