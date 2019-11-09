MLB／傳勇士鎖定邦賈納 美媒分析球隊文化具優勢

2019-11-09 16:48 聯合新聞網 綜合報導



自由市場開跑，傳勇士鎖定巨人王牌邦賈納（Madison Bumgarner）為頭號目標。 美聯社 分享 facebook

大聯盟進入休賽季，自由市場開跑，球團也各自鎖定目標企圖撈到大魚。據《Yahoo Sports》報導，勇士就鎖定巨人王牌邦賈納（Madison Bumgarner）為頭號目標。

根據Yahoo分析，北卡出身的邦賈納處事風格跟勇士文化相契合，也進一步指出，巨人即將重組，而勇士已是季後賽球隊，若邦賈納打算加入更具競爭力的隊伍，距離邦家鄉較近的勇士會是可能的落腳處。

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雖然邦賈納近幾個賽季王牌投手的鋒芒有些消退，不只2017、2018年因傷無法健康投完賽季，2019年的防禦率也是生涯最差，不過他並沒有因此完全退出強投之林，上個賽季的球速跟三振率有上升趨勢。況且能夠網羅一名能夠先發30場、200局的先發投手，對任何球隊來說，想必都是不可多得的機會。

勇士鮮少在自由市場有驚人操作，加上邦賈納曾對外宣稱拒絕加入勇士，但「斧頭幫」還是打算來真的！

著眼球隊文化相符，以及足夠負擔邦賈納的薪資空間，或許這個休賽季勇士將有一番作為，成為最大買家。