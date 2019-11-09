MLB／升職2天就落跑 洋基新投教挖角印地安人

2019-11-09 15:57 聯合新聞網 綜合報導



洋基今找來印地安人體系的布萊克（Matt Blake）擔任新投手教練，他才剛被印地安人升職，但只隔2天就被挖角。 歐新社 分享 facebook

洋基前投手教練羅斯柴爾德（Larry Rothschild），上個月遭解僱，而根據ESPN報導，洋基今找來印地安人體系的布萊克（Matt Blake）擔任新投手教練；在印地安人擔任投手訓練員的他，擅長運用科學、數據幫助球員成長。

布萊克過去曾任職洋基地區球探，近年則以投手訓練員身份進入印地安人體系，事實上。不過布萊克並非職業球員出身，10前首度執掌教鞭，在林肯-薩德伯里地區高中（Lincoln-Sudbury Regional High School）擔任投手教練，2015年逐漸打響業界名氣，接著加入印地安人擔任投手協調員，前兩天剛升職為投手發展部門總管，不過改變決定比翻書還快，馬上落跑直奔洋基陣營。

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布萊克會被大動作挖角，有鑒於他培育出許多優秀球員，諸如普里塞克（Zach Plesac）、瑟瓦雷（Aaron Civale）等人都是得意門生，甚至將原本名不見經傳的畢柏（Shane Bieber）拉拔成為明星賽MVP。

報導指出，布萊克曾與畢柏在2015年大學夏季聯賽合作過，在布萊克調教下，畢柏該年聯賽繳出18.2局、防禦率1.92好投，促使印地安人隔年選秀簽下他，去年登上大聯盟，今年繳出15勝8敗、防禦率3.28成績單，首度入選明星賽就獲選MVP。

洋基今年投手群防禦率4.31，雖排名美聯第6，但季後賽表現不甚理想，錯失爭冠機會，因此強團打算拿投手教練開刀，以求改變。如今簽下布萊克，想必希望複製先前成功案例，多加培養優秀年輕人，補強可靠戰力。