親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

陸版PTT再爆醜聞！橘農標錯價 被萬名網友洗劫700萬元

運動筆記越野大玩咖-跑馬古道 Trail Run溫柔又堅強的小粉紅
健行筆記二水/登廟步道(廟前坑)大肚/環保公園登山步道
NBA焦點球員- Nikola Vucevic (11月9日)焦點球員- Luke Kennard (11月9日)

MLB／江少慶成自由球員？ 經紀公司：還在談

2019-11-09 10:47聯合報 記者吳敏欣／即時報導

權威棒球媒體「棒球美國」（Baseball America）已經將江少慶列在小聯...
權威棒球媒體「棒球美國」（Baseball America）已經將江少慶列在小聯盟自由球員名單中。 記者季相儒／攝影
分享

旅美投手江少慶在12強賽首戰為中華隊投出6局失1分的優質先發，從波多黎各手中搶下首勝，成為新一代民族英雄，現在人也正隨中華隊前往日本複賽舞台，不過合約到期的他，如今已成為自由球員，經紀公司回應，「目前都還在談。」

江少慶2012年展開旅美生涯，一直都待在印地安人小聯盟體系，去年年資滿六年，和印地安人重新續下小聯盟合約，並獲約參加生涯首次大聯盟春訓，不過今年整季仍未獲得升上大聯盟的機會，只在3A留下26場先發，戰績9勝9敗，防禦率5.15。

江少慶也因沒被印地安人放進40人名單，這次得以為中華隊出征12強賽事，不過剛繳出成功壓制波多黎各的內容後不久，專門刊登印地安人小聯盟消息的推特「Indians Prospective」就貼文，江少慶和另外八名小聯盟投手將成為自由球員，而權威棒球媒體「棒球美國」（Baseball America）也已經將江少慶列在小聯盟自由球員名單中。

江少慶經紀公司回應，去年和印地安人所簽的一年合約到期，目前下一步動態都還在談，之後若有進度或消息，會再向大家宣布。

小聯盟自由球員和大聯盟相同，世界大賽結束五天內，只能和原球隊協商合約，如果年資滿六年以上，每年都要重簽。去年世界大賽尚未結束，江少慶就獲得印地安人續約。

江少慶小聯盟印地安人

相關新聞

MLB／菊池涼介入札挑戰大聯盟 美媒點3隊角逐

2019-11-09 09:42

MLB／國聯投手銀棒獎 被美聯投手拿走了

2019-11-08 09:17

球探派打敗數據派 國民證明老派經營仍管用

2019-11-07 07:00

42歲老將圓冠軍夢 弓箭手羅尼可拚千場千局千K

2019-11-06 07:00

國民奇蹟難以複製 洋基、道奇想奪冠仍得靠砸錢

2019-11-05 07:00

柯爾、瑞登決戰世界大賽 不可思議的2011年選秀

2019-10-31 07:00

國民隊史首冠之路好坎坷 急需韋蘭德一局爆幫忙

2019-10-30 07:00

最後一滴血及時甦醒 太空人準備光榮返校

2019-10-28 07:00

索托世界大賽首戰甦醒 國民有望打碎專家眼鏡？

2019-10-23 16:05

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00

太空人、國民強投過招 奪冠關鍵是打線誰夠罩

2019-10-22 07:00

面子裡子皆輸實屬天意 洋基明年勢須大加整頓

2019-10-21 07:00

守備穩健、打擊具天賦 張育成挑戰明年二壘先發

2019-10-18 07:00

國民季後賽讓人不可思議 柯爾10月讓打者超沒力

2019-10-17 07:00

季後賽風向大轉變 先發投手重獲最佳男主角

2019-10-14 07:00

國民三張王牌太強悍 不死鳥傳奇恐將止步

2019-10-11 07:00

洋基牛棚五虎將太猛 對手難破鐵牛陣

2019-10-10 07:00

壞傢伙們如夢魘一般 雙城跨不過的洋基坎

2019-10-09 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

12強／複賽賽程出爐 中華隊先後對上墨、韓、美、澳

2019-11-08 21:51

福州羽賽／戴資穎挺進4強 距離重返球后差一勝

2019-11-08 13:24

12強／寄望古巴勝南韓 對中華隊複賽較有利

2019-11-08 15:42

12強／南韓7：0淘汰古巴 帶澳洲挺進複賽

2019-11-08 21:13

CBA／林書豪決勝節扮關鍵要角 北京首鋼3連勝

2019-11-09 00:29

NBA／看羅斯翻身 安東尼：百分之2000想復出

2019-11-08 14:41

12強／澳洲險勝加拿大保生機 韓國確定晉複賽

2019-11-08 14:13

NBA／大歐帶喪妹之痛回主播台 同事暖心被逗樂了

2019-11-08 16:16

12強／張奕一戰成名！ 光榮回花蓮祭祖

2019-11-08 20:31

中職／將對戰味全龍 澳洲球員先到嘉市城隍廟拜拜

2019-11-08 19:17

NBA／雷納德第四節大爆發 快艇賞拓荒者3連敗

2019-11-08 14:50

NBA／掉鞋不要緊 巴特勒穿一只鞋演出三分打

2019-11-08 15:03

12強／中華隊今飛東京備戰 後天起6天4硬仗

2019-11-09 00:07

12強／要拚進東奧亞太區3搶1 前兩戰最關鍵

2019-11-09 00:26

NBA／華克戰老東家熄火 綠衫軍隊友相挺滅黃蜂

2019-11-08 11:54

12強／澳洲退加拿大保生機 教頭期待南韓勝古巴

2019-11-08 16:48

福州羽賽／拍落地主希望 周天成挺進男單4強

2019-11-08 19:06

NBA／巴特勒高效率飆34分 熱火終結太陽3連勝

2019-11-08 13:07

NBA／稱勇士沒競爭力 美媒報導柯瑞報銷遭反駁

2019-11-09 08:25

福州羽賽／小戴四強戰碰球后 勝出就能篡位

2019-11-09 00:41

跆拳道／代理理事長接管協會 找來鎖匠破門

2019-11-08 15:18

12強／韓全勝晉級 帶澳搭上晉級末班車

2019-11-09 00:36

MLB／江少慶成自由球員？ 經紀公司：還在談

2019-11-09 10:47

MLB／菊池涼介入札挑戰大聯盟 美媒點3隊角逐

2019-11-09 09:42

12強／進軍東京 中華隊目標就是奧運門票

2019-11-09 09:15

NBA／執教900勝到手 快艇主帥感謝貴人相助

2019-11-08 18:12

NBA／不打背靠背是醫生建議 雷納德力挺總教練

2019-11-09 08:47

NBA／詹皇開季如出閘猛虎 前隊友：天佑美國

2019-11-09 11:15

桌球／世界盃團體賽 中華女團3：2險勝香港晉4強

2019-11-08 19:05

NBA／布萊德索烏龍失誤 字母哥：是我的錯

2019-11-09 11:30

桌球／世界盃團體賽中華男、女團雙抵四強

2019-11-09 00:36

田徑／全中錦跳高 傅兆玄2公尺19奪金達標世青

2019-11-08 21:16

NBA／字母哥透露拒輪休 公鹿教頭：我倆都很固執

2019-11-08 11:35

NBA／雷納德輪休後 繳雙10送主帥第900勝

2019-11-09 00:44

日職／攜手中島卓也 王柏融首登火腿官方年曆

2019-11-09 08:48

中職／統一集團參與旅展 高志綱擔任一日店長

2019-11-08 17:53

高雄城市盃國際龍舟錦標賽登場 蓮池潭現龍舟立式划漿

2019-11-08 19:34

NBA／抨擊裁判雙重標準 史馬特遭罰15000美元

2019-11-09 11:20

LPGA／TOTO日本菁英賽 盧曉晴首輪暫並列第3

2019-11-08 17:24

射擊亞錦賽／不定向飛靶混雙 楊昆弼、劉宛渝摘銅

2019-11-08 21:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top