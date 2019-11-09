MLB／江少慶成自由球員？ 經紀公司：還在談

2019-11-09 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



權威棒球媒體「棒球美國」（Baseball America）已經將江少慶列在小聯盟自由球員名單中。 記者季相儒／攝影 分享 facebook

旅美投手江少慶在12強賽首戰為中華隊投出6局失1分的優質先發，從波多黎各手中搶下首勝，成為新一代民族英雄，現在人也正隨中華隊前往日本複賽舞台，不過合約到期的他，如今已成為自由球員，經紀公司回應，「目前都還在談。」

江少慶2012年展開旅美生涯，一直都待在印地安人小聯盟體系，去年年資滿六年，和印地安人重新續下小聯盟合約，並獲約參加生涯首次大聯盟春訓，不過今年整季仍未獲得升上大聯盟的機會，只在3A留下26場先發，戰績9勝9敗，防禦率5.15。

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江少慶也因沒被印地安人放進40人名單，這次得以為中華隊出征12強賽事，不過剛繳出成功壓制波多黎各的內容後不久，專門刊登印地安人小聯盟消息的推特「Indians Prospective」就貼文，江少慶和另外八名小聯盟投手將成為自由球員，而權威棒球媒體「棒球美國」（Baseball America）也已經將江少慶列在小聯盟自由球員名單中。

江少慶經紀公司回應，去年和印地安人所簽的一年合約到期，目前下一步動態都還在談，之後若有進度或消息，會再向大家宣布。

小聯盟自由球員和大聯盟相同，世界大賽結束五天內，只能和原球隊協商合約，如果年資滿六年以上，每年都要重簽。去年世界大賽尚未結束，江少慶就獲得印地安人續約。