MLB／菊池涼介入札挑戰大聯盟 美媒點3隊角逐

2019-11-09 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



日職廣島鯉魚二壘手菊池涼介宣布將透過入札制度挑戰大聯盟，美媒點名三支球隊應該要角逐，包含紅襪、小熊和巨人。 中央社 分享 facebook

日職廣島鯉魚二壘手菊池涼介正披上日本武士隊戰袍，為國出征12強賽事，不過同時也宣布將透過入札制度挑戰大聯盟，美媒點名三支球隊應該要角逐，包含紅襪、小熊和巨人。

菊池涼介攻擊火力不差，今年138場出賽打擊率2成61，帶有13轟，再加上守備技能滿點，過去七年包辦央聯二壘手金手套獎，這次在台灣的12強小組預賽，他就曾對中華隊上演美技守備，沒收胡金龍一支可能穿越的安打。

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紅襪是美媒「12up」認為最有可能爭取菊池涼介的隊伍，理由包含隊長派卓亞（Dustin Pedroia）是否能傷癒復出前景不明，再加上內野工具人霍特（Brock Holt）成為自由球員，二壘大關出現空缺，有機會成為接替人選。不過如此一來，可能會和在3A等待機會的我國選手林子偉形成競爭。

小熊也因為不再和羅素（Addison Russell）續約，需對外尋找二壘手接班人，雖然自家新秀霍爾納（Nico Hoerner）也是可用之兵，但菊池涼介能強化內野守備實力。目前小熊也有日本投手達比修有在陣。

巨人今年季中和合作六年的二壘手潘尼克（Joe Panik）分道揚鑣，從釀酒人交易來新秀杜邦（Mauricio Dubon）填補空缺，菊池涼介的經驗能帶來相輔相成的效果。