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MLB／國聯投手銀棒獎 被美聯投手拿走了

2019-11-08 09:17聯合報 記者陳宛晶／即時報導

葛蘭基雖在交易大限後改披太空人球衣，仍以效力響尾蛇期間的成績單，在國聯投手銀棒獎...
葛蘭基雖在交易大限後改披太空人球衣，仍以效力響尾蛇期間的成績單，在國聯投手銀棒獎勝出。 美聯社
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大聯盟今天公布銀棒獎得獎名單，天使當家球星楚奧特（Mike Trout）生涯七度上榜，成為史上第六位完成這項成就的外野手；葛蘭基（Zack Greinke）雖在交易大限後改披太空人球衣，仍以效力響尾蛇期間的成績單，在國聯投手銀棒獎勝出。

銀棒獎由30隊教練投票選出，楚奧特本季雖因傷提前關機，仍留下打擊率2成91、137支安打、45發全壘打、104分打點的優異成績單，今天先在銀棒獎勝出、八年內七度獲獎，下周五年度MVP放榜還有機會再看到他的名字。

勇士三人上榜為最多，分別是外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.）、一壘手弗里曼（Freddie Freeman）和二壘手奧比斯（Ozzie Albies）；另有三隊兩人上榜，分別是太空人、紅襪和雙城。

今年的國聯投手銀棒獎由葛蘭基獲得，他本季在轉隊前共為響尾蛇出賽23場，48打數敲出13支安打，打擊率達2成71，另有3發全壘打和8分打點，在7月底被交易送到太空人，強打實力暫時無用武之地。

銀棒獎完整得獎名單：

美聯

捕手：蓋佛(雙城)

一壘：桑塔納(印地安人)

二壘：勒梅休(洋基)

三壘：布萊格曼(太空人)

游擊：波賈茲(紅襪)

外野：楚奧特(天使)、史布林格(太空人)、貝茲(紅襪)

國聯

捕手：瑞爾穆托(費城人)

一壘：弗里曼(勇士)

二壘：奧比斯(勇士)

三壘：瑞登(國民)

游擊：史托瑞(洛磯)

外野：亞古納(勇士)、貝林格(道奇)、葉力奇(釀酒人)

投手：葛蘭基(響尾蛇)

勇士紅襪楚奧特

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