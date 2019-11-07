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MLB／年度最佳防守球員 印地安人培瑞茲獲獎

2019-11-07 09:13聯合報 記者陳宛晶／即時報導

大聯盟今天公布威爾森防守獎，最大獎年度最佳防守球員由印地安人捕手培瑞茲（Roberto Pérez）掄元，太空人收下年度最佳防守球隊。

大聯盟年度獎項陸續開獎，威爾森防守獎與其他獎項的最大差別，在於不是以投票產生，而是以公式算出，每個位置各統計出一名防守貢獻最高的球員。

今年共四名首次上榜球員，包括培瑞茲、紅雀二壘手王寇頓（Kolten Wong）、響尾蛇左外野手培洛塔（David Peralta）和洋基右外野手賈吉（Aaron Judge）；培瑞茲憑藉本季繳出美聯第一的41%阻殺率，生涯首度上榜，就連不分位置的年度最佳防守球員也一併打包。

天使游擊手西門斯（Andrelton Simmons）已六度獲獎，釀酒人肯恩（Lorenzo Cain）四度上榜，都是這個獎項上的老面孔；運動家三壘手查普曼（Matt Chapman）挑戰衛冕年度最佳防守球員失利，但在三壘位置上仍連兩年獲得肯定。

完整得獎名單：

一壘：弗里曼（勇士）

二壘，王寇頓（紅雀）

游擊：西門斯（天使）

三壘：查普曼（運動家）

中外野：肯恩（釀酒人）

左外野：培洛塔（響尾蛇）

右外野：賈吉（洋基）

捕手：培瑞茲（印地安人）

投手：葛蘭基（太空人）

年度最佳防守球員：培瑞茲（印地安人）

年度最佳防守球隊：太空人

培瑞茲印地安人運動家

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