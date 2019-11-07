球探派打敗數據派 國民證明老派經營仍管用

國民隊上週戲劇性地擊敗賽前最被看好的太空人隊，拿下隊史首座世界大賽冠軍。其實這兩隊的競爭，象徵著數據派與球探派的對決，而國民隊的勝利，也象徵著他們的老派經營法在著重數據分析的當代棒球環境依舊管用。

數據分析是當今大聯盟的經營顯學，大量擅於數據分析的常春藤名校高材生進入球團工作，甚至成為球團總管。現在大聯盟至少有11支球團的總管畢業於常春藤名校，而擁有賓州大學學士學歷、西北大學碩士學歷，曾在麥肯錫公司工作5年的太空人總管盧諾(Jeff Luhnow)就是其中之一。盧諾曾在2017年一口氣開除至少8名球探，取而代之的是數據與影像分析。而那年太空人隊正好拿下他們隊史首座冠軍。

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太空人總管盧諾是數據分析專家，他用科學化的方式幫助太空人改頭換面，不但很快就收到成果，接下來還能長期維持強大的競爭力。 美聯社 分享 facebook

與盧諾相反，國民隊總管瑞佐(Mike Rizzo)是球探出身，本身也打過小聯盟，重視球探系統也是合理的。圍繞在他身邊的球探與顧問當中，有10位年紀超過60歲，包括曾帶領馬林魚隊拿下冠軍的麥肯(Jack McKeon)以及他的父親費爾瑞佐(Phil Rizzo)，兩人分別已88歲與89歲，球員育成副總裁布恩(Bob Boone)則為71歲。大聯盟現今像國民這樣把大錢花在球探系統的球隊已經不多了。

在今年之前，瑞佐其實已在2001年拿過一枚冠軍戒指，當時他是響尾蛇隊的球探總監。他在國民隊的經營哲學與當年的響尾蛇隊相當類似，那年響尾蛇隊有強森(Randy Johnson)和席林(Curt Schilling)這兩位資深的雙巨投，而瑞佐自2009年擔任國民總經理之後，也是相當重視先發投手陣容。除了今年的三巨投薛則(Max Scherzer)、史特拉斯堡(Stephen Strasburg)和柯賓(Patrick Corbin)之外，令人印象最深的莫過於2014與2015年的輪值，2014年他們有史特拉斯堡(Stephen Strasburg)、席摩曼(Jordan Zimmermann)、費斯特(Doug Fister)、岡薩雷茲(Gio Gonzalez)和羅亞克(Tanner Roark)這五大投手，隔年甚至還補了薛則進來。顯然瑞佐長時間讓國民輪值保持在全聯盟頂尖的地位。

國民總管瑞佐是球探出身的老派棒球人，他當然願意花費較大的資源在球探的情報蒐集上，在球星選擇上則是以先發強投為優先。 美聯社 分享 facebook

2001年的響尾蛇隊陣中有相當多老將，是當年最老的球隊之一。而今年的國民隊也是，他們的平均年齡30.1歲，是全聯盟最老的球隊。瑞佐相信球員的經驗，今年季後賽的幾位要角坎崔克(Howie Kendrick)、桑契斯(Anibal Sanchez)、鈴木清(Kurt Suzuki)和羅尼(Fernando Rodney)都超過35歲，都是瑞佐在最近三季延攬進來的，雖然他們已過顛峰期，但仍能發揮關鍵作用。

當然球探出身的瑞佐自然也相當重視農場的發展，每年的選秀會他都會戴著2001年的冠軍戒指，以表達對這天的重視。在瑞佐的帶領下，國民自2009年培養出史特拉斯堡、哈波(Bryce Harper)、瑞登(Anthony Rendon)、透納(Trea Turner)和索托(Juan Soto)等球星，這些自家農場出身的球星成為球隊重返季後賽與奪冠的基石。

國民強打三壘手瑞登(左)和外野手索托(右)都是自家培養出來的好手，在今年的季後賽都有關鍵性的打擊表現。 歐新社 分享 facebook

儘管瑞佐將國民隊打造成自2012年以來屢屢打進季後賽的強隊，但他從來都不是艾普斯坦(Theo Epstein)或比恩(Billy Beane)這樣的明星級總管，國民每年的季後賽一輪遊和他的老派經營模式，使他能被媒體著墨的亮點較少。但今年他終於證明自己十年經營有成，老派的棒球經營模式不但不會被淘汰，還能帶領球隊登上顛峰。

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