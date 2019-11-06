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MLB／金鶯建議去打擊學校 戴維斯婉拒：我33歲了

2019-11-06 09:11聯合報 記者吳敏欣／即時報導

金鶯戴維斯（Chris Davis）今年賽季歷經許多風風雨雨，包含連續54打數無安打、休息區和教頭起衝突，季末又坐足板凳，不過休息一個月後展望明年，他信心十足地說，「我現在充滿希望。」

昔日全壘打王不再風光，33歲的戴維斯本季105場出賽，只有1成79打擊率，帶有12轟、36分打點，但他表示：「和兩年前球季結束時相比，我現在充滿希望，幾個月後我會再這麼跟你說一次，我感覺就快了。」

戴維斯深信即將谷底反彈，來季會煥然一新，「雖然現在還很早，但我覺得已經有所不同，顯然地今年也不是個好年，但我感覺和前兩年不一樣，不是說今年比較好過，但我享受和隊友在一塊，享受去球場，覺得現在充滿希望。」

戴維斯今年共352打席吞下139次三振，吞K率將近40%，是所有超過300打席以上的大聯盟打者最高的，其中60K是站著不動遭三振，和皇家的索勒（Jorge Soler）並列全聯盟第一，只不過索勒的打席數多了將近兩倍。

儘管如此，戴維斯仍沒考慮在明年大幅修正打擊機制，即使金鶯詢問有無參加打擊學校的意願，他都以年紀大了婉拒，「他們向我說如果想要試試看，他們會盡一切幫忙，但我已經33歲了，明年3月就34歲，我打了10年、11年，我的生涯已經進入下半場，我不認為我改變機制後，揮棒軌跡就能大修。」

戴維斯金鶯皇家

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