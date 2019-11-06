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42歲老將圓冠軍夢 弓箭手羅尼可拚千場千局千K

2019-11-06 07:00陳志強

古人云：「謀事在人，成事在天。」，太多太多的事並不是你我之力所能掌握，即便盡心盡力、豁出一切，仍要挺過命運之神的關卡，棒球是團隊運動，變數自是相當大，只靠少數球員的發光發熱，也非贏球保證，即便眾星雲集，臨場發揮不若預期亦可能與金盃擦肩而過。名投穆西納（Mike Mussina）2008年摘20勝後急流勇退，結果隔年洋基一舉奪冠，徒留球迷無限想像空間。克蕭（Clayton Kershaw）三屆賽揚獎在身，可惜指上猶虛，持續為冠軍戒指奮鬥著。天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）至今只打過3場季後賽。曾經不可一世的水手「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）更是從未嘗過「十月熱戰」滋味。

相較之下，隨著驚奇國民「圓夢」的老將羅尼（Fernando Rodney）便幸運多了，42歲之齡、第17個球季、第11支球隊，以外卡之姿搭上奇蹟式奪冠列車，增添戲劇性色彩。

在大聯盟奮戰17個球季，在季後賽也出賽多達20場，羅尼(中)終於跟著國民隊拿到球...
在大聯盟奮戰17個球季，在季後賽也出賽多達20場，羅尼(中)終於跟著國民隊拿到球們員夢寐以求的冠軍，在賽後興奮地高舉多明尼加國旗。 美聯社
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儘管季後賽投得險象環生，甚至還挨了布萊格曼（Alex Bregman）一發滿貫，但那球並未失投（投到內角下緣，是布萊格曼打得太好），羅尼享受棒球、樂在其中、在場上總是笑口常開，笑到最後才是贏家。

今年球季在多明尼加前輩柯隆（Bartolo Colon）乏人問津、鈴木一朗東京海外戰引退的情形下，羅尼成為現役最老的選手，然而季初並不順遂，控球顛簸，五月底遭運動家釋出（17場出賽，防禦率9.42，14.1局12保送，慘不忍睹的數據），眼看大聯盟生涯面臨危機、搖搖欲墜，幸好牛棚問題待解的國民六月初和羅尼簽下一紙小聯盟約，六月中下旬再重返大聯盟，當時的他，壓根兒沒想過季後賽這回事，更別提世界大賽了。

這就是屬於棒球的峰迴路轉！

羅尼本季在運動家只投了17場就遭到釋出，想不到危機不只變成轉機，意想不到地在國民...
羅尼本季在運動家只投了17場就遭到釋出，想不到危機不只變成轉機，意想不到地在國民隊拿到冠軍戒指。 美聯社
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忘情親吻冠軍獎盃的同時，羅尼受訪是這麼說的：「這就像是一個等待破關已久的任務終於破關，現在就是對的時間、對的時刻，十七年了，不只我對此感到驕傲，對一路以來支持我的家人、朋友們更是特別。我真的很開心，封王時刻我腦袋想的全是我的家鄉─多明尼加，我在那兒成長，我知道我的同胞們也都會興高采烈。」

羅尼在第二戰投一局無失分，以42歲又219天的年紀寫紀錄：上一個世界大賽這麼老的投手是2008年的費城人45歲莫耶（Jamie Moyer），若將條件限制在世界大賽的牛棚投手，羅尼則是近32年來的最年長的，前一位是1987年雙城隊尼克羅（Joe Niekro），可見有多不容易。

達成「季後賽大滿貫」─指兩聯盟外卡戰、分區系列戰、聯盟冠軍戰、世界大賽都參與過─史上第四人，前三位分別是貝爾川（Carlos Beltran）、佐布里斯特（Ben Zobrist）和萊斯特（Jon Lester）。

以下是羅尼參與過的季後賽

美聯外卡戰─2013年光芒、2018年運動家

國聯外卡戰─2017年響尾蛇、2019年國民

美聯分區戰─2013年光芒

國聯分區戰─2015年小熊、2017年響尾蛇、2019年國民

美聯冠軍戰─2006年老虎

國聯冠軍戰─2015年小熊、2019年國民

世界大賽─2006年老虎、2019年國民

可遇不可求的緣分。

羅尼拿過2012美聯東山再起獎，2013年更以7次救援成功幫助多明尼加拿下經典賽...
羅尼拿過2012美聯東山再起獎，2013年更以7次救援成功幫助多明尼加拿下經典賽冠軍，他也打過多次季後賽，是見過大風大浪的強心臟球員。 歐新社資料照片
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此外，羅尼與太空人總教練辛區（AJ Hinch）還有個奇妙的交集─2003年是羅尼的第二個大聯盟球季，也是辛區生涯倒數第二個大聯盟球季，兩人在老虎短暫交會，身為捕手的辛區替羅尼蹲過7場比賽，那年羅尼26歲、辛區29歲，過了十幾年，一位已經是執掌兵符的角色，一位還在投手丘上不輕易言退，相信這個「對決」對彼此都是千頭萬緒的感慨萬千心情。

封王遊行的激情過後，羅尼也成為自由球員，尋覓下一個落腳處，繼續浪跡天涯，他今年四縫線均速還有94.4英里（約152公里），變速球的揮空率高達43.8%，明年繼續佔有一席之地不成問題，值得注意的是他可望在下季達成幾個難得里程碑：

生涯50勝─目前48勝，現役生涯0先發的最多勝是羅伯森（David Robertson）的53勝。

生涯1000場出賽─目前951場，現役最多。若達成生涯1000出賽，將躋身大聯盟史上第17名。

生涯1000局─目前933局，2019年球季47.2局。

生涯1000三振─目前943K，2019年球季49K。

老兵不死，只是凋零，過眼雲煙如恆河沙數的大聯盟舞台，至少我們見證過「弓箭手」羅尼的奪冠美夢歷經層層歲月淬鍊、然後終於成真，這一次，夢不再只是夢。

多明尼加國民Fernando Rodney

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。

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