MLB／被海盜移出40人名單 王維中仍來不及打12強
2019-11-05 11:39
聯合報 記者吳敏欣
／即時報導
海盜在總管職位空缺的情況下仍做出陣容調整，台灣左投王維中被移出40人名單，由於中華隊今晚就要出征12強賽，他確定無法及時助陣，仍會以參加直播派對的方式，和球迷一起加油應援。
王維中今年重回美職，開季從運動家3A出發，並於5月底站上大聯盟，7月時拿下大聯盟生涯首勝，雖然繳出20場後援，獲得1勝0敗、防禦率3.33的成績，仍在8月時被指定轉讓，最後被前東家海盜挑回。
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回到旅美生涯第一支球隊，王維中在9月擴編為海盜出賽五場，進帳兩勝、防禦率6.75，不過本季仍繳出大聯盟生涯三年當中的最佳成績單。
大聯盟規定在40人保護名單中的球員無法出戰12強賽，王維中雖然表達披上中華隊戰袍的意願，卻成了本屆陣容一大「遺珠」，現在被移出40人名單解除限制條件，但時間緊迫加上目前是關機狀態，缺少左投的中華隊仍無緣看到王維中和哥哥王躍霖攜手出征12強賽。
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