MLB／柯爾為首10人獲合格報價 洋基沒續葛瑞格里歐斯

2019-11-05 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



今天是大聯盟對球員提出合格報價的最後一天，共有十位準自由球員獲得原屬球隊開價慰留，其中包含柯爾（Gerrit Cole）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）等大物，預計這群人皆不會接受合格報價，將前往市場試水溫。

今年的合格報價從上季1790萬美元縮少為1780萬美元，創下2012年制度上路以來首次跌幅。

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過去獲得合格報價的80位球員中，只有六人接受一年短約續留在原隊；若新東家簽下拒絕合格報價的球員，得給予前東家選秀補償，導致發生今年金布洛爾（Craig Kimbrel）、凱柯（Dallas Keuchel）等大咖，因為球隊不想損失選秀籤，直到選秀會後才找到下家的案例。

除了太空人柯爾和國民的史特拉斯堡外，另一位國民大將瑞登（Anthony Rendon）也獲得合格報價，其它還有勇士的唐納森（Josh Donaldson）、巨人邦賈納（Madison Bumgarner）、史密斯（Will Smith），紅雀的歐蘇納（Marcell Ozuna）、大都會投手惠勒（Zack Wheeler）、雙城先發歐多瑞齊（Jake Odorizzi），及白襪重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）等人。

另有23人符合合格報價資格，卻都沒有獲得球隊開口，其中洋基球員就有三人，為牛棚主力巴坦希斯（Dellin Betances）、老將賈納（Brett Gardner）和游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）。

當中最為意外的是葛瑞格里歐斯，這位過去被喻為基特（Derek Jeter）接班人的內野大將，今年因手肘韌帶重建手術（Tommy John）錯失上半季，現在看來洋基想要結束五年情誼。