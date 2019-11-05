MLB／柳賢振入圍國聯塞揚獎 挑戰亞洲第一人

2019-11-05 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



大聯盟公布年度個人獎項入圍名單，道奇韓籍左投柳賢振獲提名國聯塞揚獎，將和國民王牌薛則（Max Scherzer）、衛冕者狄葛隆（Jacob deGrom）角逐最後得主。

道奇隊韓籍投手柳賢振。 路透 分享 facebook

柳賢振在上半季成績一支獨秀，雖在明星賽後略顯疲態，整季仍投出29場先發、14勝5敗，防禦率2.32領跑全聯盟，成為今年個人獎提名人選中，唯一的亞洲臉孔，要挑戰成為亞洲第一位塞揚獎得主，過去以王建民在2006年獲得美聯票選第二名最接近。

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釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich）雖然賽季尾聲提前報銷，仍入圍國聯MVP最終決選名單，有機會完成二連霸，一起角逐大獎的是國民代表瑞登（Anthony Rendon）和道奇重砲貝林格（Cody Bellinger）。

以53轟登上大聯盟全壘打王的大都會菜鳥阿隆索（Pete Alonso），成為國聯新人王大熱門，要從教士代表塔帝士（Fernando Tatis Jr.）、勇士投手索洛卡（Mike Soroka）手中獲獎，並無太大困難。

美聯方面，競爭塞揚獎人選不意外地上演太空人內戰，由韋蘭德（Justin Verlander）攜手柯爾（Gerrit Cole）入圍，另一位前太空人投手、現效力光芒的摩頓（Charlie Morton）也榜上有名。

美聯MVP三位候選人都由西區球隊囊括，分別是天使招牌楚奧特（Mike Trout）、太空人布萊格曼（Alex Bregman）和來自運動家的塞米恩（Marcus Semien）。

美聯最佳新人獎入圍名單由太空人小將艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）領軍，和光芒的勞爾（Brandon Lowe）、金鶯投手梅斯（John Means）爭獎。