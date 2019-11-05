MLB／川普白宮接見國民隊 獲贈45號球衣

2019-11-05 11:18 中央社 華盛頓4日專電



美國總統川普伉儷今天在白宮接見今年美國職棒大聯盟（MLB）世界冠軍的華盛頓國民隊。國民隊球星齊默曼代表球隊致贈象徵第45位美國總統的國民隊45號球衣給川普。

華盛頓國民隊球星齊默曼（右）於華盛頓當地時間4日代表球隊致贈象徵第45位美國總統的國民隊45號球衣給美國總統川普（左）。中央社 分享 facebook

川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天連袂在白宮南草坪接見甫拿下隊史首座世界冠軍的華盛頓國民隊（Nationals）。川普表示，今天出席這項活動的人數也寫下紀錄。據白宮公布的資料，約5300人受邀出席這項儀式，許多人穿著國民隊的紅色球衣與會。

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川普細數國民隊今年的戰績，不時邀請球員站到講台上向群眾致詞。第一個被點到的國民隊日裔美籍捕手鈴木清（Kurt Suzuki）在上台時戴上川普「讓美國偉大」（Make America Great Again）競選帽，開心的川普還從背後給他一個大熊抱。

國民隊一壘手齊默曼（Ryan Zimmerman）代表球隊致贈川普代表他是美國第45總統的45號球衣。他表示，很榮幸能有機會進到白宮，也很感謝川普讓所有國人安全，並繼續讓美國成為世界上最偉大的國家。

拿下世界大賽最有價值球員（MVP）的「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）感性地說，一路走來確實不容易，若不是大家互相扶持，無法走到今天，完成奮戰。他在致詞結束後，群眾高呼「再4年」、「再4年」，希望今年約滿的史特拉斯堡能留在國民，繼續為球隊奮戰。

雖然今天活動氣氛熱絡，但國民隊仍有包括擔任終結者的投手杜立特（SeanDoolittle）在內的多名球員沒有出席今天的盛會，他們多是少數族裔球星。

國民隊系列賽以4比3力克太空人，奪得隊史（國民前身是1969年創立的蒙特婁博覽會隊，球隊2005年遷到華盛頓更名國民）第一座世界大賽冠軍。