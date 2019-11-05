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國民奇蹟難以複製 洋基、道奇想奪冠仍得靠砸錢

2019-11-05 07:00tyruschen

國民隊從五月底勝率只有38%（19勝31敗）、奪冠機率只有0.1%的谷底一步步爬上來，終於為首都市民抱回睽違95年冠軍，不但已成傳奇，也算是為大小風波不斷的這一季畫下完美句點。不過包括新科冠軍總管瑞佐（Mike Rizzo）在內的所有球界高層都心知肚明：只有在奪冠的那一天國民才是贏家。所有人一覺醒來，都得再次從零開始，重新角逐365天後的另一座冠軍。

而且歷史告訴我們，奪冠的珍貴經驗並不代表將來凡事也會如此地一帆風順。近在眼前的上一屆衛冕隊紅襪跟他們才剛被炒掉的前任總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）就是活生生的慘痛先例。針對這一點，「為錢賭性命」的賭徒（或者該說是莊家）其實眼睛才最雪亮。就在國民奪冠後沒多久，拉斯維加斯就已迫不及待地推出明年總冠軍得主的第一波賭盤。結果不出所料，眾多賭盤都不約而同地將剛被國民擊敗的太空人視為最大熱門。至於國民衛冕的賠率不但遠不及同為他們手下敗將的太空人及道奇（賠率第二），也輸給洋基、紅襪甚至是同區的勇士。

國民本季的奪冠之路跟川普入主白宮過程一樣是充滿了奇蹟，專家也不看好他們明年還能再...
國民本季的奪冠之路跟川普入主白宮過程一樣是充滿了奇蹟，專家也不看好他們明年還能再次封王。 美聯社
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當然也正因為難以複製，國民這一季的表現才會被視為奇蹟。尤其奪冠兩大功臣——世界大賽MVP史特拉斯堡（Stephen Strasburg）及本屆季後賽的「關鍵先生」瑞登（Anthony Rendon）雙雙成為自由球員，幾乎可確定國民頂多只能留下其中一位，甚至可能兩頭空。而且這一季同是有備而來的國聯東區其他三強勇士、大都會及費城人明年爭冠企圖心只會更加高漲，即便國民能夠完整留下原班人馬，明年衛冕機會又能有多大？相信連瑞佐都不敢太過樂觀。

是以當世界大賽一結束，所有媒體除了意思一下報導幾則國民的奪冠花絮之外，真正熱切的眼光其實是投注在剛被開啟的潘朵拉盒子——已開張的自由球員市場上，而且顯然沒有太多人關心還沉醉於奪冠滋味的國民這個冬天會有多大作為。大家只想知道那些在新的一年更有機會奪冠的超級強隊——尤其是洋基跟道奇，是否願意動真本錢去追逐市場上的大魚——尤其是一打完世界大賽馬上宣稱自己是自由球員的準賽揚得主柯爾（Gerrit Cole）。

太空人先發投手柯爾在季後賽的優異表現，已幫自己大幅提高成為自由球員後的身價。 美...
太空人先發投手柯爾在季後賽的優異表現，已幫自己大幅提高成為自由球員後的身價。 美聯社
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媒體之所以如此「大小眼」原因無他，說穿了，只因為原就兵強馬壯的洋基及道奇與冠軍的距離可能就只差柯爾，抑或是史特拉斯堡這樣一個「大咖」。但近幾年來這兩隻坐擁東西最大市場，過去曾經揮金如土的豪門球隊卻總是一再為了迴避豪華稅而將錢花在刀口上，卻也因此嘗到程度不一的苦果。去年洋基選擇跟老將哈普（J.A. Happ）續約，事實卻證明他去年下半季7勝0敗，防禦率2.69的表現很可能只是曇花一現。

至於原被謠傳有望簽下超級球星哈波（Bryce Harper）的道奇去年冬天所作的最大補強則是簽下星度完全不在同一等級的外野手波拉克（A.J. Pollock），以及生涯表現總是大起大落的救援投手凱利（Joe Kelly）。結果這兩位至多只能算是B咖的自由球員不但例行賽未能做出太多貢獻，季後賽更是完全幫倒忙——波拉克在對國民的分區決賽13個打數全交白卷，凱利更是在關鍵的四五戰中連續兩場提油救火。

道奇中繼投手凱利(左)在今年的季後賽2.1局投球就失6分，真的幫了國民隊一個大忙...
道奇中繼投手凱利(左)在今年的季後賽2.1局投球就失6分，真的幫了國民隊一個大忙。 美聯社
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當然便宜不一定就沒好貨，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）只花兩年兩千四百萬美金的代價就從市場上簽回今年WAR高達6.0的勒梅休（DJ LeMahieu）。這則故事從球季第一個月開始持續被「傳頌」，在美聯冠軍賽第六戰九局上半勒梅休擊出追平全壘打時達到最高潮，直到九局下半洋基挨了亞土維（Jose Altuve）一發再見全壘打才又戛然而止。此役後雖然仍有許多人肯定凱許曼守住新秀的一番苦心，但更多的是質疑他不肯下重本補進一線先發投手的聲音。新的一季不論是洋基老闆或球迷，顯然都不會容忍他再犯下同一錯誤。

洋基總管凱許曼簽下勒梅休可以說是他這個球季的神來之作，但沒有找一個好用的先發投手...
洋基總管凱許曼簽下勒梅休可以說是他這個球季的神來之作，但沒有找一個好用的先發投手卻成為洋基的致命傷。 美聯社
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往者已矣，來者可追。進入又一個沒有冠軍的冬天，洋基跟道奇面臨的是幾乎跟去年一模一樣的課題。為了翻越太空人這堵始終存在的高牆，洋基勢必得再次補強先發投手，在幾乎所有媒體都巴不得馬上將洋基跟柯爾送做堆的氣氛下，凱許曼該怎麼跟他的另一「大敵」——柯爾的經紀人波拉斯（Scott Boras）展開談判？反觀去年以106勝遙遙領先國聯各隊卻意外落馬的道奇則是後有追兵。包括有機會更上層樓的勇士、剛換掉總教練必將大事整頓的小熊，都會是在新一季與道奇拉近差距甚至平起平坐的當前大敵。不進則退的道奇又該如何應對？今年季後賽已帶給兩隊總管又一次飲恨的慘痛經驗，接下來他們如何在市場上翻雲覆雨，可能才是新一季最大的重頭戲。

國民太空人洋基道奇Gerrit Cole

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.

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