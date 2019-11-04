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2019大聯盟金手套 完整得獎名單

2019-11-04 13:09聯合新聞網 整理

截圖自MLB官方粉絲團
截圖自MLB官方粉絲團
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2019年美國聯盟金手套獎得主
位置
球員
所屬球隊
守備率
得獎次數
去年得主
投手
西雅圖水手
0.966
1
凱科(太空人)
捕手
克里夫蘭印地安人
0.997
1
S.培瑞茲(皇家)
一壘
奧克蘭運動家
0.993
2(2連霸)
歐森(運動家)
二壘
芝加哥白襪
0.987
1
金斯勒(紅襪)
三壘
奧克蘭運動家
0.981
2(2連霸)
查普曼(運動家)
游擊
克里夫蘭印地安人
0.979
2
西蒙斯(天使)
左外野
堪薩斯皇家
0.996
7(3連霸)
高登(皇家)
中外野
坦帕灣光芒
0.985
3
布萊德利(紅襪)
右外野
波士頓紅襪
0.996
4(4連霸)
貝茲(紅襪)

2019年國家聯盟金手套獎得主
位置
球員
所屬球隊
守備率
得獎次數
去年得主
投手
亞利桑那響尾蛇
0.981
6(6連霸)
葛蘭基(響尾蛇)
捕手
費城費城人
0.992
1
莫里納(紅雀)
一壘
芝加哥小熊
0.996
3(2連霸)
瑞佐(小熊)、弗里曼(勇士)
二壘
科羅拉多洛磯
0.987
1
勒梅修(洛磯)
三壘
科羅拉多洛磯
0.980
7(7連霸)
亞瑞納多(洛磯)
游擊
亞利桑那響尾蛇
0.979
2(3連霸)
亞莫德(響尾蛇)
左外野
亞利桑那響尾蛇
0.990
1
狄克森((海盜)
中外野
密爾瓦基釀酒人
0.994
1
英席亞(勇士)
右外野
洛杉磯道奇
0.990
1
馬基奇斯勇士)

芝加哥太空人洛杉磯波士頓西雅圖

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