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MLB／亞瑞納多出道7年包辦金手套 僅次鈴木一朗紀錄

2019-11-04 10:07聯合報 記者吳敏欣／即時報導

大聯盟今天公布年度金手套獎得主，洛機明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）再度獲獎，生涯前七年霸占名單，僅次於鈴木一朗的連十年紀錄。

亞瑞納多今年初和洛機續下八年長約，鞏固當家球星地位，他也持續為東家留下國聯三壘金手套獎座，自2013年站上大聯盟以來，連續七年都能成為得主，過去只有鈴木一朗曾完成此舉，最後寫下出道以來連十年獲獎的紀錄。

亞瑞納多的七座金手套獎，已經獨居史上三壘手第三多，年僅26歲的他仍有機會，追逐金鶯傳奇球星羅賓森（Brooks Robinson）留下的16座金手套紀錄。

今年拿到第七座金手套獎的還有皇家左外野手高登（Alex Gordon），連續三年守備獲得肯定；轉隊到太空人的先發投手葛蘭基（Zack Greinke）則以前東家響尾蛇的身分，獲得生涯第六座金手套。

紅襪球星貝茲（Mookie Betts）毫無懸念繼續包辦美聯右外野金手套獎，連續四年上榜；天使看板楚奧特（Mike Trout）則繼續等待生涯第一座金手套獎，今年的美聯中外野手由基爾梅爾（Kevin Kiermaier）攔截。

國、美聯的捕手金手套得主都是新面孔，美聯由印地安人培瑞茲（Roberto Perez）脫穎而出，國聯則是陳偉殷前搭檔、現效力費城人的瑞爾穆托（J.T. Realmuto）獲獎。

大聯盟鈴木一朗

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