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MLB／洋基加碼5.5億 查普曼不逃脫再留3年

2019-11-03 13:37聯合報 記者吳敏欣／即時報導

終結者查普曼決定不跳脫合約，將與洋基合作至2022年。 路透
終結者查普曼決定不跳脫合約，將與洋基合作至2022年。 路透
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洋基加簽一年續約的條件下，終結者查普曼（Aroldis Chapman）決定不跳脫合約，雙方將合作至2022年，除了原先剩下的兩年3000萬美元外，新增1800萬美元（約新台幣5.5億元）的第三年價碼。

雖然美聯冠軍戰挨了太空人再見轟，斷送洋基今年賽季，但查普曼頂級終結者的身手仍獲得洋基加碼慰留，端上3年4800萬美元的新約，避免查普曼行使選擇權離開。

查普曼來到洋基三年半，今年寫下加入以來最多的60場出賽，奪得37次救援成功、85K，防禦率2.21，是洋基鐵牛棚的基石，他也表示，今年整年的表現就是為了能留在洋基，如今也有所回報。

雖然牛棚投手近年來在自由市場買氣不佳，但查普曼若選擇試水溫，仍有望獲得比洋基更佳的價碼；31歲的他生涯10個賽季已累積273次救援成功，大聯盟史上排名第34位，明年賽季有機會達成300救援里程碑。

查普特推特發文：紐約，我早告訴你們我哪都不會去！

洋基查普曼牛棚

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