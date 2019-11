MLB／洋基加碼5.5億 查普曼不逃脫再留3年

終結者查普曼決定不跳脫合約,將與洋基合作至2022年。 路透 分享 facebook

在洋基加簽一年續約的條件下,終結者查普曼(Aroldis Chapman)決定不跳脫合約,雙方將合作至2022年,除了原先剩下的兩年3000萬美元外,新增1800萬美元(約新台幣5.5億元)的第三年價碼。

雖然美聯冠軍戰挨了太空人再見轟,斷送洋基今年賽季,但查普曼頂級終結者的身手仍獲得洋基加碼慰留,端上3年4800萬美元的新約,避免查普曼行使選擇權離開。

查普曼來到洋基三年半,今年寫下加入以來最多的60場出賽,奪得37次救援成功、85K,防禦率2.21,是洋基鐵牛棚的基石,他也表示,今年整年的表現就是為了能留在洋基,如今也有所回報。

雖然牛棚投手近年來在自由市場買氣不佳,但查普曼若選擇試水溫,仍有望獲得比洋基更佳的價碼;31歲的他生涯10個賽季已累積273次救援成功,大聯盟史上排名第34位,明年賽季有機會達成300救援里程碑。

查普特推特發文:紐約,我早告訴你們我哪都不會去!

New York, I told you I wasn’t going anywhere! #goyankees

Nueva York, se lo dije que yo no iva para ningún lugar! #goyankees pic.twitter.com/gStR6ipR73