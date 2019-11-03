MLB／輸了世界又如何 韋蘭德有名模妻安慰
太空人世界大賽鎩羽而歸，一勝難求的王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）淪為戰犯，他的名模妻子厄普頓（Kate Upton）仍力挺老公，在推特上安慰寫道，「以你為榮，永遠為你歡呼。」
韋蘭德今年世界大賽對國民先發兩場都吞敗，共掉七分，並挨了三發全壘打，生涯七次站上世界大賽投手丘，戰績為0勝6敗，防禦率5.68。
只要是韋蘭德的重要比賽，場邊不難發現厄普頓身影，今年季後賽場邊攝影機也捕捉到，她抱著女兒一同到場為韋蘭德加油，「賢妻」形象深植人心。
Cheers to a great season! Even though the last series didn’t go our way it was an incredible year and we still have lots to celebrate! So proud of you and always cheering you on @JustinVerlander! pic.twitter.com/FmOOjndfC9— Kate Upton (@KateUpton) November 2, 2019
厄普頓過去就曾在推特上為韋蘭德錯失塞揚獎表達遺憾，這次她再度出面支持老公，放上她在球場抱著女兒的照片，寫著，「為這了不起的賽季歡呼，即使最後的系列賽沒有如我們的心意，但這是個不可思議的一年，我們還是有許多值得慶祝的。」
韋蘭德今年才和太空人提前續下合約，未來兩年薪水為6600萬美元，屆時合約期滿他已經38歲。
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