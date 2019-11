MLB／輸了世界又如何 韋蘭德有名模妻安慰

韋蘭德名模妻子厄普頓常坐在場邊為他加油。 美聯社 分享 facebook

太空人世界大賽鎩羽而歸,一勝難求的王牌投手韋蘭德(Justin Verlander)淪為戰犯,他的名模妻子厄普頓(Kate Upton)仍力挺老公,在推特上安慰寫道,「以你為榮,永遠為你歡呼。」

韋蘭德今年世界大賽對國民先發兩場都吞敗,共掉七分,並挨了三發全壘打,生涯七次站上世界大賽投手丘,戰績為0勝6敗,防禦率5.68。

韋蘭德在世界大賽一勝難求,但名模妻子厄普頓仍力挺老公。 截圖自厄普頓推特 分享 facebook

只要是韋蘭德的重要比賽,場邊不難發現厄普頓身影,今年季後賽場邊攝影機也捕捉到,她抱著女兒一同到場為韋蘭德加油,「賢妻」形象深植人心。

Cheers to a great season! Even though the last series didn’t go our way it was an incredible year and we still have lots to celebrate! So proud of you and always cheering you on @JustinVerlander! pic.twitter.com/FmOOjndfC9