MLB／國民封王遊行後 天才小史宣布跳脫合約

2019-11-03 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



國民王牌先發史特拉斯堡\在期限倒數最後兩小時示意將跳脫合約。 美聯社 分享 facebook

剛和國民隊友結束封王遊行，獲選世界大賽MVP的先發投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）在期限倒數最後兩小時示意將跳脫合約，前往自由市場追尋更高身價，率先披露消息的ESPN記者帕桑（Jeff Passan）指出，前年所簽下的7年1.75億美元是起標價。

雖然還和國民剩下四年一億美元合約，「天才小史」仍想趁著高點試水溫，挾帶世界大賽MVP的光環投身自由市場，對抗太空人的兩場先發他都拿下勝投，其中包含遭聽牌情況下，第六戰力投8.1局，埋下最後兩場連勝封王的契機。

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31歲的史特拉斯堡今年例行賽擁有國聯局數最多的209局，戰績18勝6敗、防禦率3.32，251K在國聯排行第二，再加上這個月重新擦亮新一代季後賽強投招牌，生涯在10月的防禦率僅1.46，成為各季後賽勁旅的垂涎對象。

史特拉斯堡今天才在封王舞台上和隊友們一一相擁，如今看來增添告別意味；雖然國民球團表示，有信心重新和「天才小史」議約，維持雙方的長期合作，但另一方面也採取備案，將先對他提出合格報價，儘管一定會遭拒絕，但若往後史特拉斯堡真的落入其它家，也可獲得選秀賠償。

今年自由市場強投雲集，除了史特拉斯堡外，還有三振王柯爾（Gerrit Cole）、防禦率王柳賢振等人待價而沽。