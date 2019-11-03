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MLB／終身國民有危機 國民不執行辛默曼選擇權

2019-11-03 10:43聯合報 記者吳敏欣／即時報導

效力15個年頭的35歲老將辛默曼則是出現「終身國民」的危機。 美聯社
效力15個年頭的35歲老將辛默曼則是出現「終身國民」的危機。 美聯社
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結束完歡樂的封王遊行，國民回歸現實的一面，開始考量選擇權動用與否，根據大聯盟專欄作家海曼（Jon Heyman）推特，包含終結者杜利托（Sean Doolittle）、外野手伊頓（Adam Eaton）都將獲得續留，但老將辛默曼（Ryan Zimmerman）和捕手高姆斯（Yan Gomes）可能會遭拒絕。

海曼指出，國民計畫執行明年賽季杜利托的650萬美元，和伊頓的950萬美元選擇權，但對於高姆斯的900萬美元，及辛默曼的1800萬美元則有所保留。

今年32歲高姆斯本季97場出賽，有2成23打擊率、12轟和43分打點，季後賽也在鈴木清受傷後扛起主戰重責，不過海曼表示，國民傾向不執行選擇權。

效力15個年頭的35歲老將辛默曼則是出現「終身國民」的危機，海曼轉述國民說法，雖然不執行選擇權，但有興趣以較低的價碼，將他從自由市場重新帶回。辛默曼今年例行賽52場出賽，打擊率2成57，6轟、27分打點，還剛成為隊史世界大賽首轟的貢獻者。

國民大聯盟

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