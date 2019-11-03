MLB／冠軍紀念禮 薛則送隊友藍牌威士忌
2019-11-03 10:02
聯合報 記者吳敏欣
／即時報導
國民從強敵太空人手中拿下世界大賽冠軍，為了紀念生涯最重要的一刻，王牌薛則（Max Scherzer）送給全體隊員一個冠軍禮物，特地訂製蘇格蘭威士忌分送。
為了呼應國民幸運戰袍的海軍藍球衣，薛則選擇藍牌威士忌，酒瓶底下還刻著「結束這場仗」，因為今年從外卡一路闖關的國民，季後賽口號就是「留在這場仗」。
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薛則感性地說，「沒有比這更好的陣容可以為國民贏得隊史第一冠了，我想謝謝隊上的每個人，還有幫助我們的教練團，所以我送給他們藍牌威士忌，為了這個美好的賽季乾杯，把冠軍獎盃帶回家，國民加油。」
薛則今天封王遊行站在雙層巴士車頂，高舉冠軍腰帶的影片在網路上瘋傳，但他可能不知道，一名長相相似的明星臉就在底下人群中，而且受歡迎程度不亞於他，甚至出動數名警察協助，才能將他曾從包圍的民眾中帶出來。
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