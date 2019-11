MLB／太空人爭冠失利 富商鐵粉慘賠仍無悔

太空人無緣奪冠,打手筆下注太空人的鐵粉富商「床墊麥克」因此慘賠千萬美元。 圖/取自Scarlet Pearl Casino推特 分享 facebook

棒球年度盛事世界大賽,在國民第7戰逆轉秀下落幕。太空人無緣奪冠,傷心的莫過於球迷,綽號「床墊麥克(Mattress Mack)」的球迷麥克英格維爾(Jim McIngvale),更因下注太空人摘冠,而慘賠近1300萬美元的賭金。

麥克英格維爾在休士頓經營家具事業致富,外號「床墊麥克」的他對太空人相當死忠,多次在季後賽期間下注,在季後賽剛開始就曾下注500萬美元,隨著太空人過關斬將,便陸續追加賭金。世界大賽期間更在位於密西西比的腥紅珍珠賭場(Scarlet Pearl Casino)單次投注高達350萬美元賭金。

History has been made at DraftKings at Scarlet Pearl Sportsbook, and we are thankful to be apart of it! Jim 'Mattress Mack' McIngvale from Houston has officially placed his $3.5M bet at Scarlet Pearl on the Astros to win the World Series! #TheNewWayToBet pic.twitter.com/nKPgnIwtQp