MLB／太空人爭冠失利 富商鐵粉慘賠仍無悔

2019-11-02 16:15 聯合新聞網 綜合報導



太空人無緣奪冠，打手筆下注太空人的鐵粉富商「床墊麥克」因此慘賠千萬美元。 圖／取自Scarlet Pearl Casino推特 分享 facebook

棒球年度盛事世界大賽，在國民第7戰逆轉秀下落幕。太空人無緣奪冠，傷心的莫過於球迷，綽號「床墊麥克（Mattress Mack）」的球迷麥克英格維爾（Jim McIngvale），更因下注太空人摘冠，而慘賠近1300萬美元的賭金。

麥克英格維爾在休士頓經營家具事業致富，外號「床墊麥克」的他對太空人相當死忠，多次在季後賽期間下注，在季後賽剛開始就曾下注500萬美元，隨著太空人過關斬將，便陸續追加賭金。世界大賽期間更在位於密西西比的腥紅珍珠賭場（Scarlet Pearl Casino）單次投注高達350萬美元賭金。

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History has been made at DraftKings at Scarlet Pearl Sportsbook, and we are thankful to be apart of it! Jim 'Mattress Mack' McIngvale from Houston has officially placed his $3.5M bet at Scarlet Pearl on the Astros to win the World Series! #TheNewWayToBet pic.twitter.com/nKPgnIwtQp — Scarlet Pearl Casino (@ScarletPearl_MS) October 1, 2019

麥克英格維爾對家鄉球隊瘋狂程度不僅如此，他甚至推出只要太空人贏下世界大賽，凡購買3000美元以上高價床墊的客戶皆能全額退費的好康活動，屆時退款金額預計上看2000萬美元，但根據Action Network估算，麥克英格維爾同時能藉由下注賺進的1900萬美元彌補開支。

無奈事與願違，太空人沒有如願升空，麥克英格維爾宣稱因此賠了1300萬美元，但也表示賠錢事小，他說：「我不會因此破產，但我心碎了，誰叫我是死忠的太空人球迷，我不是為了賺錢才下注，而是那分心意，休士頓的球迷大概都跟我一樣心碎了。」

儘管無法如願看到球隊奪冠，但麥克英格維爾不至於兩頭空，他透過頻頻下注打出知名度，據報導，麥克英格維爾大手筆豪賭讓他的公司吸引超過860萬美元的潛在營收。雖難完全填補損失，但麥克英格維爾本人不感到後悔，甚至樂此不疲，他表示：「我之後還是會這麼做，機會很大。」