MLB／太空人爭冠失利 富商鐵粉慘賠仍無悔
棒球年度盛事世界大賽，在國民第7戰逆轉秀下落幕。太空人無緣奪冠，傷心的莫過於球迷，綽號「床墊麥克（Mattress Mack）」的球迷麥克英格維爾（Jim McIngvale），更因下注太空人摘冠，而慘賠近1300萬美元的賭金。
麥克英格維爾在休士頓經營家具事業致富，外號「床墊麥克」的他對太空人相當死忠，多次在季後賽期間下注，在季後賽剛開始就曾下注500萬美元，隨著太空人過關斬將，便陸續追加賭金。世界大賽期間更在位於密西西比的腥紅珍珠賭場（Scarlet Pearl Casino）單次投注高達350萬美元賭金。
History has been made at DraftKings at Scarlet Pearl Sportsbook, and we are thankful to be apart of it! Jim 'Mattress Mack' McIngvale from Houston has officially placed his $3.5M bet at Scarlet Pearl on the Astros to win the World Series! #TheNewWayToBet pic.twitter.com/nKPgnIwtQp— Scarlet Pearl Casino (@ScarletPearl_MS) October 1, 2019
麥克英格維爾對家鄉球隊瘋狂程度不僅如此，他甚至推出只要太空人贏下世界大賽，凡購買3000美元以上高價床墊的客戶皆能全額退費的好康活動，屆時退款金額預計上看2000萬美元，但根據Action Network估算，麥克英格維爾同時能藉由下注賺進的1900萬美元彌補開支。
無奈事與願違，太空人沒有如願升空，麥克英格維爾宣稱因此賠了1300萬美元，但也表示賠錢事小，他說：「我不會因此破產，但我心碎了，誰叫我是死忠的太空人球迷，我不是為了賺錢才下注，而是那分心意，休士頓的球迷大概都跟我一樣心碎了。」
儘管無法如願看到球隊奪冠，但麥克英格維爾不至於兩頭空，他透過頻頻下注打出知名度，據報導，麥克英格維爾大手筆豪賭讓他的公司吸引超過860萬美元的潛在營收。雖難完全填補損失，但麥克英格維爾本人不感到後悔，甚至樂此不疲，他表示：「我之後還是會這麼做，機會很大。」
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