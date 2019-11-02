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MLB／跟去年紅襪一樣 國民的冠軍金盃也歪了

2019-11-02 09:25聯合報 記者陳宛晶／即時報導

世界大賽冠軍金盃連兩年出現「慘案」，繼去年紅襪的獎盃在遊行中被球迷的啤酒罐砸歪後，國民的金盃也傳出上面的旗幟已經歪了三支。

國民昨天帶著冠軍金盃光榮返家，明天全隊將上街頭與球迷同歡，不過屆時看到的金盃是否完好無缺也成焦點；後援投手杜利托（Sean Doolittle）昨天在推特貼出照片，與球迷分享金盃特色，除了光芒閃耀、比看起來更重、上面印著「2019年世界冠軍」外，還有幾項趣味特色。

杜利托還提到，「無法拿來喝飲料（我們試過了）」、「不能用來吃麥片」、「能像帽子一樣戴」，不難看出球員們如何「玩」獎盃，而根據封王當晚的休息室慶祝畫面，也確實可見球員試圖拿獎盃裝香檳喝。

此外還有一點也引起關注，杜利托寫著：「勉強還維持為一體」，照片中可見金盃上代表30隊的30支旗幟，已經彎了三支，引起媒體關注：「獎盃又壞了？」

去年紅襪的冠軍金盃也傳出受損，但他們是在封王遊行上因球迷失控將啤酒瓶丟上游行車，而導致獎盃被砸歪，當時林子偉也在同輛車上；事後紅襪官方表示，受損程度在可修復的範圍內，總教練柯拉（Alex Cora）也對此開玩笑說：「如果是我，就會接住啤酒罐。」

紅襪國民林子偉

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