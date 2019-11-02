MLB／史特拉斯堡是否跳脫合約 遊行前可能就有答案

2019-11-02 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



明天國民的封王遊行上路前，當地球迷得先迎接另一則頭條新聞，拿下世界大賽MVP的史特拉斯堡（Stephen Strasburg），決定是否跳脫合約的最後期限，就在國民封王遊行出發前的兩小時。

史特拉斯堡在世界大賽包攬兩勝，包括背水一戰的第六戰，先發8.1局只失2分，為國民續命，最終拿下系列賽MVP，但明年是否續披國民球衣作戰，卻是未知數，他的合約將在今年與明年季後擁有逃脫權。

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史特拉斯堡剩餘的四年一億美元合約，包括7000萬美元的無息延遲付款，若小史繼續執行這筆合約，要到2030年才能領完全部薪水，一般預料選在31歲、繳出18勝賽季的這年逃脫合約，進入自由市場爭取另一紙大約的機率較高，也不無可能在逃脫後與國民另談新約。

微妙的是，小史的逃脫權大限是在當地時間11月2日中午12時，正好就在國民封王遊行上路的兩小時前，意味他屆時搭上遊行車隊時，很可能已經是宣布逃脫合約之後。

逃脫權大限並非不能變動，若為了避免尷尬場面，雙方也有可能決定推遲期限，道奇克蕭（Clayton Kershaw）去年季後與道奇的談判，就在大限到期後再延40小時，最終決定重簽三年合約。