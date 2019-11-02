MLB／只想執教紐約球隊 貝爾川出任大都會教頭

2019-11-02 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



志願表只填紐約球隊，貝爾川（Carlos Beltrán）即將得願以償；消息指出，大都會已確認將由貝爾川接掌兵符，征戰大聯盟20年的經驗，在場上扮演精神領袖的個人特質，將成為他率領球隊的最大利器。

大都會尚未正式宣布消息，但同樣進入決選名單的ESPN播報員培瑞茲（Eduardo Pérez），落選感言已經透露端倪，他在推特寫下：「我想要感謝大都會給我機會面試總教練職缺，我很驕傲貝爾川將成為大都會的下一任教頭。」大都會投手史卓曼（Marcus Stroman）同樣標記貝爾川，留言寫著：「Lets go!」

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貝爾川征戰大聯盟20年，第一次投入自由市場時，與大都會簽下七年1.19億美元合約，被譽為是史上最超值的合約之一，他在效力大都會的六年半期間，共繳出2成80打擊率、149轟、100盜，五度進入明星賽，他的唯一冠軍戒指則在2017年身披太空人球衣時拿到。

貝爾川奪冠圓夢後退休，曾爭取洋基教頭工作，但最終不敵布恩（Aaron Boone），但他也在2018年底進入洋基球團工作，擔任總經理凱許曼（Brian Cashman）的特別顧問；今冬各隊教頭職缺上線，但貝爾川僅面試大都會一隊，完全不考慮其他球隊，一心留在紐約工作。

上個月受訪時，貝爾川表示，「是的，我沒有執教經驗，但我相信我能學習，且我在大聯盟打了很長一段時間，足夠我去了解比賽，我也知道自己在休息室內有很多可以貢獻之處。」貝爾川的心願即將達成，他將在最熟悉的紐約展開執教生涯。