MLB／國民封王遊行 周日登場
2019-11-01 12:33
聯合報 記者陳宛晶
／即時報導
國民昨天在世界大賽第七戰以6：2擊敗太空人，抱回隊史51年來首座冠軍，今天全隊光榮返回華盛頓特區，華盛頓市長巴森（Muriel Bowser）辦公室也公布，封王遊行將於台灣時間11月3日凌晨2時登場，與全城市民一起歡度隊史最榮耀的時刻。
國民成為史上第一支四勝全在客場拿到的冠軍隊，難得紀錄背後，代表主場球迷無法在現場與球員同歡；老將辛默曼（Ryan Zimermann）昨天賽後已向球迷喊話，「準備好歡迎我們回家吧，因為到時候場面一定會很瘋狂。」
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今天全隊飛抵華盛頓，當地機場出動噴水車迎接英雄返家，也有不少球迷聚集現場，辛默曼抱著金盃走出機艙時，更是響起熱烈歡呼聲。
華盛頓市長辦公室今天也發布新聞稿，宣布封王遊行將在後天登場，以及封王遊行路線，歡迎球迷上街與球員同歡。
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