MLB／說到做到 帕拉：下周就去弄鯊魚寶寶刺青

國民替補外野手帕拉出場曲「Baby Shark」,成為主場球迷最愛,他人氣也因此翻升。 美聯社

國民在世界大賽奪冠,還有一張等著兌現的祭品文,國民替補外野手帕拉(Gerardo Parra)曾在世界大賽前受訪,說出若國民奪冠,將在身上刺青鯊魚寶寶,而他已承諾將會說到做到。

說國民的2019年球季從兒歌「Baby Shark」開始由黑翻紅並不誇張,他們在5月時距離五成勝率還有一段長路,國聯出線的機率只剩0.1%,卻在接下來翻轉戰績,這段起飛期伴隨著帕拉在6月20日將出場音樂更改為「Baby Shark」,由於旋律輕快且洗腦,很快地成為國民球迷的最愛。

儘管出賽機會不多,但帕拉因為出場音樂而在華盛頓爆紅,不管男女老少,都期待看到他上場,有球迷帶著鯊魚頭套進場,有人直接穿上整套鯊魚裝,讓整座國民球場陷入「鯊魚熱」。

