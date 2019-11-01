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MLB／說到做到 帕拉：下周就去弄鯊魚寶寶刺青

2019-11-01 09:34聯合報 記者陳宛晶／即時報導

國民替補外野手帕拉出場曲「Baby Shark」，成為主場球迷最愛，他人氣也因此...
國民替補外野手帕拉出場曲「Baby Shark」，成為主場球迷最愛，他人氣也因此翻升。 美聯社
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國民世界大賽奪冠，還有一張等著兌現的祭品文，國民替補外野手帕拉（Gerardo Parra）曾在世界大賽前受訪，說出若國民奪冠，將在身上刺青鯊魚寶寶，而他已承諾將會說到做到。

說國民的2019年球季從兒歌「Baby Shark」開始由黑翻紅並不誇張，他們在5月時距離五成勝率還有一段長路，國聯出線的機率只剩0.1%，卻在接下來翻轉戰績，這段起飛期伴隨著帕拉在6月20日將出場音樂更改為「Baby Shark」，由於旋律輕快且洗腦，很快地成為國民球迷的最愛。

儘管出賽機會不多，但帕拉因為出場音樂而在華盛頓爆紅，不管男女老少，都期待看到他上場，有球迷帶著鯊魚頭套進場，有人直接穿上整套鯊魚裝，讓整座國民球場陷入「鯊魚熱」。

國民主場的「鯊魚熱」

帕拉也感受到因為鯊魚帶動的人氣，在世界大賽前夕接受MLB Network網站訪問，他表示，如果國民奪冠，他預期將會有新刺青，「我想在身上刺baby shark和冠軍。」

昨天國民以4勝3敗奪得隊史首冠，帕拉的祭品文是否兌現？他在賽後親自給出答案，帕拉說：「我下個禮拜就去刺。」

國民世界大賽

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