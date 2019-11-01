MLB／皇家新主帥出爐 前紅雀總教練馬西尼出任

2019-11-01 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



皇家冠軍教頭約斯特（Ned Yost）退休，球團今天正式對外公布接棒人選，前紅雀總教練馬西尼（Mike Matheny）確定接下兵符，他從去年11月就來到這裡擔任顧問，球團總經理摩爾（Dayton Moore）妙喻：「這是一段11個月的面試過程。」

約斯特率領皇家九季，2014和2015年連續兩年闖進世界大賽，並於2015年抱冠而歸，但接下來不曾再返季後賽，這兩年都以百敗球季作收，約斯特萌生退意，球季未了已表明將在季後退休。

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皇家今天舉辦記者會，正式對外公布新任教頭，曾掌紅雀兵符七季、四度進入季後賽的馬西尼出任，他在2018年季中因戰績不佳丟掉飯碗，如今皇家給了他另一次機會。

馬西尼在去年11月就來到皇家球團任職，擔任摩爾的特別顧問，摩爾等於就在最近的距離觀察馬西尼11個月，摩爾說：「每個與他互動的人，都對他的領袖氣質驚豔，讚嘆他的為人，此刻我們非常興奮即將與他一起工作，向堪薩斯介紹他將作為皇家的下一位總教練。」

「丟掉總教練工作後，只過了兩天，我就渴望可以再次執教。」馬西尼坦言，去年來到皇家時，就向摩爾表明再次執教的心跡，「我總是跟他說，嘿，我喜歡當教練，我想要再次執教。」來自其他球隊的機會，他也曾探路，但始終沒有好的結果，直到今年明星周得知約斯特的退休念頭，馬西尼知道機會再次到來。

接手這支連兩季百敗弱旅，馬西尼看好皇家即將翻轉命運，「我真的看到了某些非常、非常特別的事，即將在這裡發生，而我希望成為其中的一份子。」