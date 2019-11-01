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MLB／告別信都準備好了 柯爾感謝休士頓球迷

2019-11-01 08:04聯合報 記者陳宛晶／即時報導

世界大賽落幕隔天，太空人強投柯爾Gerrit Cole）已把告別信寫好，他在今天透過推特發表對休士頓的感謝，稱讚當地球迷的熱情，「這支球隊與球迷之間的連結，是我未曾見過的，謝謝你們讓我成為更好的人與更好的球員。」

世界大賽結束，象徵著另一個戰場的開始，柯爾將投入自由市場，憑藉今年塞揚級的成績單為自己爭取一紙大約，昨天賽後的發言與舉止已經引起討論，他並未戴著太空人球帽，而是經紀人波拉斯（Scott Boras）公司的帽子，他在受訪前先強調：「我不是這支球隊的員工，我僅代表我自己發言。」

已準備好投入自由市場的柯爾，今天透過推特向球迷發表感謝，他寫著：「休士頓，昨晚是難熬的一夜，心痛的感覺直到今天也無法輕易消散。」

柯爾表示，來到休士頓前，對這座城市了解不多，但兩年下來，「你們讓這裡感覺像家。」他感謝球迷友善的歡迎他與他的家人，也讓他學習成為一位更好的球員與更好的人，儘管今年球季有遺憾，「但這還是一個偉大的球季，我們有很多值得驕傲的地方。」

柯爾在行情正熱時上市，市場熱度升溫，加上經紀人是業界有名的喊價王，柯爾尋求的合約價碼恐怕也很驚人，太空人能否留人充滿未知數；位於休士頓的釀酒廠Karbach Brewery先出招，向柯爾喊話：「再待一會兒如何？我們能做的不多，就是幫你的冰箱放滿啤酒而已，只要你留下來。」允諾若柯爾續留太空人，就能啤酒喝到飽。

柯爾世界大賽Gerrit Cole

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