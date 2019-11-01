MLB／「小熊讓我很舒服」 達比修執行剩下4年合約

2019-11-01 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



與小熊的合約走完前兩年，日籍投手達比修有今天確定不進自由市場，繼續執行接下來四年8100萬美元合約，他說：「這支球隊對我來說就是完美的地方，我愛芝加哥，我愛這座城市。」

達比修在2018年季前與小熊簽下六年1.26億美元合約，前兩年走完後有選擇權，但他早在季末就已暗示打算續留小熊，今天多家媒體報導，儘管球團尚未證實此事，但達比修已決定繼續執行剩下四年合約。

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達比修的2019年球季終於觸底反彈，下半季防禦率僅2.76、每局被上壘率0.81、被打擊率1成99，整季結算繳出6勝8敗、防禦率3.98，送出229次三振，雖然還未達小熊當初簽約時的期待值，但總算找回一點強投風采。

小熊的例行賽季落幕時，達比修就曾被問到未來動向，他當時就表示傾向不跳脫合約，「我老婆和小孩都喜歡芝加哥，尤其是我的孩子，他們只在乎小熊。」

此外，被問到自己在下半季重振的主因，達比修回答：「我大概能找出20多個理由，但最重要的一點是因為小熊，不只是總教練與高層，這支球隊有著許多充滿耐心的人，總是一直幫助著我。」

續留的決定並不難，達比修說：「這支球團對我來說就是完美的地方，我愛芝加哥，因為這裡的人很友善，球團也讓我做我想做的事，我在這裡感覺很舒服。」