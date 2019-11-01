MLB／5度面臨絕境 國民戰到最後成傳奇

2019-11-01 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



國民隊球員興奮迎接隊史首冠。 （美聯社） 分享 facebook 世界大賽「外卡傳奇」再添一椿，國民隊昨天七局上靠瑞登、坎崔克兩轟逆轉戰局，終場六比二擊敗太空人隊，苦戰七場奪下隊史首冠，這也是華府球隊繼一九二四年華盛頓參議員隊之後，等快一個世紀再嘗封王滋味。

今年世界大賽連續七戰都是客隊獲勝，寫下空前紀錄，太空人帶著三勝二敗領先優勢回到休士頓，最後兩戰踢到鐵板，挑戰隊史第二冠失利，總教練辛區說：「隊上很多人都心碎了，他們竭盡全力想為這座城市奪冠，只差一勝就能如願。」

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國民今年開季前五十戰只有十九勝，最後以外卡身分搶到季後賽門票，連過釀酒人、道奇、紅雀、太空人四關，這段期間面臨五場「輸球就回家」的比賽全勝，成為史上第六支、第七次外卡奪冠球隊（馬林魚隊兩次），就連美國總統川普也在推特發文：「第七戰真是令人驚喜。」

國民今年一路不被看好，卻成為最大贏家，隊上精神領袖辛默曼說：「這是讓人感動的故事，最後一戰情節就像整個球季的發展，希望華府已準備好等我們回家了。」

「天才小史」史特拉斯堡對太空人投出兩勝，合計十四點一局失四分，兩場先發都是優質內容，獲選世界大賽ＭＶＰ。

太空人「三大咖」先發投手只有柯爾奪一勝（另吞一敗），韋蘭德承擔兩敗，葛蘭基兩場先發無關勝敗；國民在華府三戰只得三分，在休士頓四戰攻下卅分，硬是逆轉情勢，總教練馬丁尼茲說：「我們一直奮戰，最後贏得戰爭。」