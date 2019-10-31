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MLB／客隊七戰全勝 葛蘭基：這不太正常

2019-10-31 17:34聯合報 記者藍宗標／即時報導

葛蘭基只投80球被換下場，太空人總教練辛區的調度在賽後成為焦點。 美聯社
葛蘭基只投80球被換下場，太空人總教練辛區的調度在賽後成為焦點。 美聯社
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太空人隊在世界大賽最後一戰2：6不敵國民隊，挑戰隊史第二冠失利，今天先發投手葛蘭基（Zack Greinke）投6.1局被揮出兩支安打、失兩分，只投80球被換下場，太空人總教練辛區（AJ Hinch）的調度在賽後成為焦點。

太空人「三大咖」先發投手韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）、葛蘭基在這次世界大賽合計1勝3敗，讓不少球迷感到意外；柯爾奪下唯一一勝、但也吞下一敗，韋蘭德包辦兩敗，葛蘭基兩場先發都無關勝敗。

葛蘭基今天投完前六局只被揮出一支安打，七局上一出局後被瑞登（Anthony Rendon）轟出陽春砲，再保送索托（Juan Soto）後退場，不料第二任投手哈瑞斯（Will Harris）被坎崔克（Howie Kendrick）追加兩分砲，國民3：2超前比數，領先到比賽結束。

葛蘭基把守重要一關，優質表現受到普遍肯定，辛區賽後坦言，七局上做出換投的決定，必須一輩子承擔此事。

華府球隊上次奪下世界大賽冠軍是1924年華盛頓參議員隊，等了快一個世紀，國民今年終於開張，尤其這次世界大賽七戰都是主場球隊落敗，也寫下前所未有的紀錄，葛蘭基說：「客隊贏得全部比賽，看起來不太正常。」

世界大賽國民柯爾

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