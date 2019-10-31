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MLB／國民世界大賽奪冠 王牌薛則終於圓夢

2019-10-31 14:20中央社 休士頓30日綜合外電報導

生涯獲獎無數的國民王牌投手薛哲，終於一償宿願奪得世界大賽冠軍。 美聯社
生涯獲獎無數的國民王牌投手薛哲，終於一償宿願奪得世界大賽冠軍。 美聯社
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華盛頓國民今天擊敗休士頓太空人，拿下隊史首座世界大賽冠軍，陣中獲獎無數、卻始終缺一座總冠軍的王牌投手薛則（Max Scherzer）也終於一償宿願。

國民今天在7局上靠兩支全壘打拿下3分翻轉戰局，最終6比2獲勝，7戰4勝制系列賽以4比3力克休士頓太空人，奪得隊史首座世界大賽冠軍。

太空人今天的先發投手薛則，原訂在世界大賽第5戰登板，但因頸部和背部痙攣跳過，改在今天關鍵的第7戰出場。

薛則今天先發投5局，有3次三振、4個保送，被打出1支全壘打在內的7支安打，丟掉2分都是自責分，退場時球隊處於落後，但因隊友後半段火力復甦為他敗投解套。

薛則2013年起連7年入選明星賽，2013年、2014年效力底特律老虎時，是美國聯盟勝投王，並在2013年首度獲得象徵投手最高榮譽的賽揚獎。轉戰國民後，2016年拿下國聯勝投王，並自當年起連3年奪得國聯三振王，其中2016年、2017年在國聯又獲得賽揚獎。

2012年薛則隨老虎打進世界大賽，可惜當年球隊遭舊金山巨人以4比0橫掃，讓他無緣一嘗世界大賽冠軍滋味，如今國民奪冠，讓35歲的他終於如願成為世界大賽冠軍隊的一員。

世界大賽國民

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