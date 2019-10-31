MLB／哈波帶冠軍到DC口誤支票 國民兌現了

2019-10-31 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



國民以4勝3敗力退太空人，拿下隊史首座世界大賽冠軍，為哈波兌現這張口誤開出的支票。 美聯社 分享 facebook

身披國民戰袍七年的記憶或許太深刻，哈波在年初加盟費城人的記者會上脫口而出：「將帶冠軍到DC」；今天國民以4勝3敗力退太空人，拿下隊史首座世界大賽冠軍，為哈波兌現這張口誤開出的支票。

哈波效力期間，國民共四度進入季後賽，全數止步分區系列賽；今年是哈波離隊的第一年，但失去當家重砲的國民，卻以外卡之姿連寫驚奇，進入世界大賽已是隊史頭一遭，今天再把故事結局寫到完美，在世界大賽第七戰擊敗太空人。

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場景推回今年3月，哈波以13年3.3億美元合約加盟費城人，球團為他風光舉辦加盟記者會，但他卻口誤將「帶冠軍到費城」說成「帶冠軍到DC」；哈波事後打圓場，他說自己待了國民很長一段時間，還需要一點時間適應。

國民的冠軍之旅路上，哈波的名字多次被提及，而他也曾在受訪時表態，自己對前東家沒有任何負面情緒，且隊上多數都是一起征戰過多年的好友，他衷心祝福國民。事實上，翻開哈波的推特，也不難發現他有在關心前東家的戰況。

今天在國民奪冠後，哈波的名字肯定又要再次躍上版面，大聯盟官網就提到，「在國民享受今年的成功之際提到哈波，這完全不公平，但這無法改變所有人都會這麼做的事實，哈波長期擔任這支球隊的領袖，而他離隊的第一年，國民贏得了世界大賽冠軍？這肯定會被談論一段時間。」