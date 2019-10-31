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MLB／7戰全是客隊贏球新紀錄 國民擊敗太空人奪隊史首冠

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MLB／國民瑞登強心臟 背水一戰七局後他最強

2019-10-31 11:54聯合報 記者陳宛晶／即時報導

如果沒有瑞登，國民今年不可能贏得世界大賽冠軍。 美聯社
如果沒有瑞登，國民今年不可能贏得世界大賽冠軍。 美聯社
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被逼到懸崖邊緣，就越能逼出國民三壘手瑞登（Anthony Rendon）的英雄本色，今年季後賽敲出安打的兩項啟動條件，分別是輸球就淘汰的比賽，以及比賽進入第七局後。

國民今年季後賽共五度面臨輸球就淘汰的比賽，瑞登合計在第七局後共敲3支全壘打、3支二壘安打；此外，分區系列賽第五戰和世界大賽第六、七戰在內，瑞登全數開轟，在同一年季後賽內連續三戰輸家打包的比賽中敲全壘打，為史上第一人。

壓力越大的場面，瑞登越是沉穩，被問到如何在客場面對逾四萬名觀眾的吶喊聲，他說：「你不能讓外在因素影響比賽，不管是觀眾或天氣。」他表示，「沒人會為你感到抱歉，他們只預期你要上場，盡自己所能表現，這就是外界眼中的職業球員。」

就連太空人總教練辛區（A.J. Hinch）談起瑞登，誇他的攻守兼備之餘，印象最深的還是他的強心臟，「看他打球該有多有趣呢？他的心跳很慢（不會緊張），他完全沉浸在那個氣氛裡。」辛區笑說，「我希望他在第七戰4支0，然後在球季結束後獲得一份大合約。」

辛區的期望，瑞登並不買單，今天在第七局敲出陽春砲，國民在這一轟後重振士氣，坎崔克（Howie Kendrick）接著補上逆轉兩分砲，國民就此一路領先到終場。

國民

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