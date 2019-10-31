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MLB／7戰全是客隊贏球新紀錄 國民擊敗太空人奪隊史首冠

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MLB／4勝全在客場拿 國民抱回隊史首冠

2019-10-31 11:51聯合報 記者陳宛晶／即時報導

美聯社
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國聯冠軍賽MVP坎崔克（Howie Kendrick），再一次展現價值，第七局的兩分砲拯救了國民的冠軍夢，幫助悶了大半場的國民逆轉戰局，最終以6：2擊敗太空人，4勝3敗收下隊史首座世界大賽冠軍，也是史上第一支四勝全部都在客場拿到的冠軍隊伍。

太空人推出葛蘭基（Zack Greinke）把關第七戰，國民則由薛則（Max Scherzer）登板，上演史上第一次世界大賽第七戰塞揚對決，葛蘭基力繳6.1局被敲2安打、失2分好投，三天前還飽受落枕之苦的薛則，則是先發5局失2分，但兩人都以無關勝敗收場。

太空人在第二局就靠古瑞爾（Yuli Gurriel）的陽春砲突破城池，第五局柯瑞亞（Corlos Correa）的安打再送回分數，太空人取得2：0領先；反觀國民前六局遭到葛蘭基封鎖，只擠出一支安打，對國民而言死氣沉沉的戰局，卻在第七局獲得強心針。

瑞登（Anthony Rendon）第七局一棒開轟，這支陽春砲為國民打破計分板上的鴨蛋，也重振了士氣；葛蘭基再保送下一棒索托（Juan Soto）後退場，接手的哈瑞斯（Will Harris）只用兩球就搞砸領先，遭坎崔克敲出逆轉兩分彈，這一轟讓他成為史上第二位在世界大賽第七戰第七局後敲出逆轉全壘打的球員。

國民打線在最後三局灌進6分，投手丘上則交給柯賓（Patrick Corbin）和哈德森（Daniel Hudson）負責收尾，最後四局未再掉分。

國民抱回成軍51年來的第一座世界大賽冠軍，七場比賽全數都由客場球隊贏球，是史上第一例，國民也因此成為史上第一支在客場拿下四勝的冠軍隊伍。

國民的2019年球季驚奇連連，開低走高，逆勢闖進季後賽，更以外卡之姿一路突圍，先在外卡驟死賽淘汰釀酒人，在分區系列賽打滿五場，力退國聯第一種子道奇，接著在國聯冠軍賽橫掃紅雀，今天再拿太空人當最後一塊登基墊腳石，成為史上第七支抱回世界大賽冠軍的外卡球隊。

國民世界大賽

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