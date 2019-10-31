MLB／國民、太空人三巨投 今冬都可能面臨解體

2019-10-31 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



國民與太空人明年能否再打著「三巨投」的旗幟將有疑問。 美聯社 分享 facebook

世界大賽今天落幕，國民與太空人明年能否再打著「三巨投」的旗幟將有疑問，柯爾（Gerrit Cole）季後正式成為自由球員，帶回世界大賽MVP的史特拉斯堡（Stephen Strasburg），也極有可能選擇跳脫合約，兩支聯盟冠軍隊各自都有難題要解。

今年世界大賽由國民和太空人上演對決，兩隊各擁三巨投，讓這個系列賽在開打前就備受矚目，儘管比賽走向多數未如預期呈現投手戰，但場場都是強投對決，各具話題。

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只是，隨著今天冠軍隊伍出爐，2019年球季正式畫下句點，也代表著自由市場即將開市，今冬最受矚目的自由球員，首推繳出生涯代表球季的柯爾，例行賽20勝5敗、防禦率2.50，外帶326次三振的超狂成績單，讓他成為今年美聯塞揚呼聲最高的球員，加上在季後賽也有萬夫莫敵的演出，市場行情正熱。

柯爾還沒「上市」，已被美國媒體熱烈討論潛在買家，尤其有先發投手需求的洋基，更是早已被點名無數次，「紐約郵報」為他估價，他將尋求一紙七年2.52億美元合約，平均年薪達3600萬美元。

史特拉斯堡的七年延長合約從2017年起算，但他在2019年和2020年都可選擇跳脫合約，市場上傳聞小史傾向進入自由市場試水溫，主因之一在於他的現有合約中包含7000萬美元的分期無息延期付款，這筆錢將在2024到2030年間以每年1000萬美元的形式支付，小史繼續執行這筆合約對他並無太大好處，不如在31歲當投之年爭取另一份大約。

兩隊的三巨投恐在今冬面臨解體，而兩人的經紀人都是大名鼎鼎的波拉斯（Scott Boras），國民與太空人想要留人，勢必都有一番考驗。