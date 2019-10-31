MLB／用鈔票愛太空人 休士頓富商累計下注16次

2019-10-31 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



麥金維爾狂砸1200萬美元押太空人贏得世界大賽冠軍，成為場邊焦點。圖／取自Scarlet Pearl Casino推特 分享 facebook

太空人與國民在世界大賽激戰七場，休士頓富商「床墊麥克」麥金維爾（Jim McIngvale）因瘋狂投注，成為另類焦點人物，還有記者貼身追蹤他的下注之旅，總計他共16次投注太空人奪冠，總金額逼近1200萬美元（約台幣3億6816萬元），若太空人奪冠將為他贏回至少1964萬美元（約台幣6億255萬元）。

麥金維爾為休士頓當地連鎖家具行老闆，也是知名的慈善家，這次卻因用彩金力挺太空人而躍上新聞版面，The Action Network網站一路追蹤麥金維爾的投注之旅，在第七戰賽前與他一起搭上私人飛機，前往密西西比加碼投注。

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麥金維爾曾經帶著350萬美元押太空人封王。圖／取自Scarlet Pearl Casino推特 分享 facebook

報導指出，麥金維爾親自飛往密西西比史嘉雷珍珠賭場（Scarlet Pearl Casino），他想投注70萬美元，原先賭場表示最高只接受67萬5千美元投注，退回2萬5千美元，但最終以他是德州人的理由說服賭場，此筆彩金賠率為-135。

有趣的是，飛回休士頓的途中，又有其他報導指出，麥金維爾透過他的顧問，在拉斯維加斯投注33萬6千美元，而麥金維爾對此淡淡說：「我們的人說他們還要再下注一點。」賠率同樣為-135。

該網站統計，麥金維爾第一次投注太空人奪冠為10月1日的350萬美元，賠率為+220，接下來共15次加碼，總金額達1196萬1千美元，賠率各有不同，若太空人奪冠將贏回1964萬1391美元。