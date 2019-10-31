MLB／「是我們投手傳歪」 爭議判決連太空人都挺國民

2019-10-31 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



世界大賽第六戰，國民透納（右）昨在第七局被判妨礙跑壘，連太空人總教練辛區都為他叫屈。美聯社 華盛頓國民隊的特雷·特納（Trea Turner）在2019年10月29日星期二在休斯敦舉行的棒球世界系列賽第六局第七局中將手套從休斯頓太空人隊的尤里·古里爾（Yuli Gurriel）甩開了。 （美聯社照片/ Matt Slocum） 分享 facebook

被稱為「世界大賽最具爭議的判決」，國民透納（Trea Turner）在昨役的妨礙跑壘，連太空人總教練辛區（A.J. Hinch）都為他叫屈，他坦言：「在這個判決上，我站在國民這邊，是裁判誤判了。」他更說這球單純就是自家投手的暴傳。

國民昨天以7：2贏球，將戰線逼進第七戰，但第七局也出現一次爭議判決，透納敲出投手正面滾地球，太空人投手皮卡克（Brad Peacock）下丘接球傳向一壘，古瑞爾（Yuli Gurriel）接球時，奮力衝上一壘的透納碰到他的手套，透納因跑在壘線內側而被判妨礙守備出局。

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儘管大聯盟辦公室主席托瑞（Joe Torre）昨天已表明，這是一記正確判決，且對比賽勝負沒有任何影響，但顯然還是無法得到所有人認同。

辛區今天賽前受訪，直言：「在這記判決上，我和透納的意見一樣，我不覺得他有妨礙守備的意圖，就只是皮卡克傳歪了。」他更進一步表達不滿，認為裁判在討論上花了太多時間，「討論了那麼久，最後卻沒有任何改變，我知道規則，他們判妨礙守備，而那是無法重播檢視改判的判決。」

國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）昨天正因這記爭議判決，與主審爭執遭驅逐出場，所幸國民仍在接下來由瑞登（Anthony Rendon）敲出兩分砲，將領先擴大為5：2，最終順利收下這場比賽勝利。