MLB／「是我們投手傳歪」 爭議判決連太空人都挺國民
2019-10-31 07:55
聯合報 記者陳宛晶
／即時報導
被稱為「世界大賽最具爭議的判決」，國民透納（Trea Turner）在昨役的妨礙跑壘，連太空人總教練辛區（A.J. Hinch）都為他叫屈，他坦言：「在這個判決上，我站在國民這邊，是裁判誤判了。」他更說這球單純就是自家投手的暴傳。
國民昨天以7：2贏球，將戰線逼進第七戰，但第七局也出現一次爭議判決，透納敲出投手正面滾地球，太空人投手皮卡克（Brad Peacock）下丘接球傳向一壘，古瑞爾（Yuli Gurriel）接球時，奮力衝上一壘的透納碰到他的手套，透納因跑在壘線內側而被判妨礙守備出局。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
儘管大聯盟辦公室主席托瑞（Joe Torre）昨天已表明，這是一記正確判決，且對比賽勝負沒有任何影響，但顯然還是無法得到所有人認同。
辛區今天賽前受訪，直言：「在這記判決上，我和透納的意見一樣，我不覺得他有妨礙守備的意圖，就只是皮卡克傳歪了。」他更進一步表達不滿，認為裁判在討論上花了太多時間，「討論了那麼久，最後卻沒有任何改變，我知道規則，他們判妨礙守備，而那是無法重播檢視改判的判決。」
國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）昨天正因這記爭議判決，與主審爭執遭驅逐出場，所幸國民仍在接下來由瑞登（Anthony Rendon）敲出兩分砲，將領先擴大為5：2，最終順利收下這場比賽勝利。
留言