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MLB／酗酒、嗑藥還不夠 漢米爾頓被控毆打女兒

2019-10-31 07:54聯合報 記者陳宛晶／即時報導

酗酒、嗑藥之後，昔日大聯盟強打漢米爾頓（Josh Hamilton）再沾上新污名：毆打與過度管教女兒。

多家美國媒體報導，漢米爾頓在美國時間周三於德州遭到逮捕，原因是前妻Katie指控他毆打女兒；逮捕令中指出，漢米爾頓的三個女兒其中之一向法院表示，在今年9月30日與父親發生爭執後，漢米爾頓拿起水瓶往她身上砸，拉走她的椅子害她摔倒。

內容還提到，漢米爾頓抓起女兒，將她丟回房內，她的背部留下刮傷，衣服也在衝突中被撕破，漢米爾頓甚至對女兒咆哮，「去法官面前說我是個多糟的父親，那我就不必再看到你了，你也不必來我家了。」

漢米爾頓與前妻Katie育有三名女兒，最大的14歲，目前他已以3萬5千美元交保，且被限制不得接觸17歲以下孩童。

漢米爾頓為1999年大聯盟選秀狀元，但生涯卻因嗑藥和酗酒而蒙上陰影，直到2008年才開始在遊騎兵綻放光芒，2010年拿下美聯年度MVP，看似勵志的重生故事在2015年再度傳出藥檢未過，前東家遊騎兵雖「收留」這位殞落球星，仍在他傷病不斷後決定釋出，2015年後已無在大聯盟出賽的紀錄。

漢米爾頓大聯盟遊騎兵

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