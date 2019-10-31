MLB／酗酒、嗑藥還不夠 漢米爾頓被控毆打女兒

2019-10-31 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



酗酒、嗑藥之後，昔日大聯盟強打漢米爾頓（Josh Hamilton）再沾上新污名：毆打與過度管教女兒。

多家美國媒體報導，漢米爾頓在美國時間周三於德州遭到逮捕，原因是前妻Katie指控他毆打女兒；逮捕令中指出，漢米爾頓的三個女兒其中之一向法院表示，在今年9月30日與父親發生爭執後，漢米爾頓拿起水瓶往她身上砸，拉走她的椅子害她摔倒。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

內容還提到，漢米爾頓抓起女兒，將她丟回房內，她的背部留下刮傷，衣服也在衝突中被撕破，漢米爾頓甚至對女兒咆哮，「去法官面前說我是個多糟的父親，那我就不必再看到你了，你也不必來我家了。」

漢米爾頓與前妻Katie育有三名女兒，最大的14歲，目前他已以3萬5千美元交保，且被限制不得接觸17歲以下孩童。

漢米爾頓為1999年大聯盟選秀狀元，但生涯卻因嗑藥和酗酒而蒙上陰影，直到2008年才開始在遊騎兵綻放光芒，2010年拿下美聯年度MVP，看似勵志的重生故事在2015年再度傳出藥檢未過，前東家遊騎兵雖「收留」這位殞落球星，仍在他傷病不斷後決定釋出，2015年後已無在大聯盟出賽的紀錄。