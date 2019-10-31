柯爾、瑞登決戰世界大賽 不可思議的2011年選秀

美國職棒大聯盟從1965年開始實施業餘球員選秀會，從原本的一年三次，演變成現在的每年六月一次，至今只有三次的選秀會出產過三位名人堂球員，分別是1971年（萊斯Jim Rice、布瑞特George Brett和史密特Mike Schmidt，這年還有王建民的恩師顧德瑞Ron Guidry、大都會隊的冠軍功臣赫南德茲Keith Hernandez、火球男Frank Tanana等）和1973年（楊特Robin Yount、溫菲爾德Dave Winfield、莫瑞Eddie Murray）。最可惜的是1985年那屆選秀，除了已經入選的巨怪強森（Randy Johnson）、史莫茲（John Smoltz）和拉金（Barry Larkin）以外，邦茲（Barry Bonds）和帕梅洛（Rafael Palmeiro）這兩大巨砲都因為禁藥醜聞而和古柏鎮無緣，不然這年的五位名人堂封神，肯定是前無古人後無來者。

布瑞特(右)和史密特(左)在1971年選秀時就是一時瑜亮，兩人在1980世界大賽碰上，史密特拿下MVP，幫助費城人奪冠，最後他也都進入棒球名人堂。 2003 Topps Tribute 球員卡 分享 facebook

不過2011年的選秀會，未來說不定可以和1985年這屆的學長們媲美，因為這年出的球員現在都還在25至30歲的當打之年，未來的成就還有待時間考驗，但是今年的世界大賽中，兩邊最重要的球員都是出自此年的選秀會首輪，太空人隊的柯爾是選秀狀元，國民隊的瑞登則是第六順位。其實如果把透納也算進去的話，國民有兩位，只是在第二十輪被海盜選去的高中生透納決定不簽約，而是去北卡州大就讀，然後在三年後教士隊首輪選來，透過交易送至國民。

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同是2011梯選秀的柯爾(右)和瑞登(左)今年在世界大賽對決6次，瑞登5打數沒有安打、獲得1次保送。 2019 Topps 球員卡 分享 facebook

這年的陣容有多可怕？他們已經出產了一位美聯MVP（貝茲，第五輪）、美聯塞揚獎（史奈爾，第五十二順位）、美聯新人王（弗默，第四十四順位）、國聯新人王（費南德茲，第十四順位）、一個世界大賽MVP（史布林格，第十一順位，今年說不定還會再出一位）、美聯冠軍賽MVP（布萊德利，第四十順位）、國聯冠軍賽MVP（拜耶茲，第九順位），再外加五個金手套獎，六個銀棒獎和20個明星球員。

這樣的星值如果還不夠可怕，那還有一項紀錄：2011年的選秀會前29個順位在今年球季完成全員大聯盟登場，打破2008年選秀會的前21順位紀錄。而且這記錄還有可能再擴大，第30順位麥克（Levi Michael）和第32順位海格（Jake Hager）在2019年都升到3A了，距離大聯盟只剩一步之遙，第31順位的馬圖克（Mikie Mahtook）已經上了大聯盟五年，打了291場比賽。

已經當了三十年球探的前馬林魚球探部主任米克（Stan Meek）說：「我看過無數球員，但我從沒見過有一年選秀能出產那麼多連續順位這麼強的，你看前29名，全都上大聯盟，這幾乎是不可能的耶。我無法想像這會再發生一次，真的無法。」巴爾的摩棒球網站（baltimorebasell.com）的共同創辦人康諾利（Dan Connolly）問了時任海盜隊球探主任的史密斯（Greg Smith），談到當年選秀的歷程：「那年真是應有盡有，有左投，有右投，有高中生，有大學生，有投手，有野手，就像走進三一冰淇淋店一樣，31種口味都有，但你沒辦法貪多。」

第一順位：海盜，柯爾，UCLA

柯爾 美聯社 分享 facebook

史密斯說，當年他們仔細考察所有可能的狀元人選，包括維吉尼雅大學的左投郝策（Danny Hultzen）和萊斯大學的瑞登，但所有研究的結果，最後得到的結果往往都是再回到柯爾身上。這位6呎4吋的火球男，一直讓史密斯想起他七年前在當老虎球探主任時，在榜眼籤選的6呎5吋火球男，來自老多明尼昂大學的韋蘭德。「他們真的很像，他們都是大三，他們都還很粗糙，他們是有球技的，但就還不純熟，是未完成的產品。感覺柯爾在危機時就是能再升一檔次（就像韋蘭德一樣）。」史密斯先生回憶道。

要簽柯爾可不是件簡單的事，首先，他的經紀人是大名鼎鼎的波拉斯，而且他在2008年高中畢業時就拒絕過洋基的首輪選秀，選擇去UCLA。加上這年是大聯盟未對業餘球員簽約金設硬頂限制的最後一年，柯爾的簽約金果然是破紀錄的800萬美金（今年才被金鶯的羅許曼Adley Rutschman打破）。這年海盜簽了兩個波拉斯的客戶，第二輪選來的貝爾花了他們500萬，而2019年貝爾終於打出生涯年，首度入選明星隊。

史密斯說：「我們鍾意很多球員，但感覺柯爾是最突出的，你沒太多機會能挑到這樣的好貨。」

第二順位：水手，郝策，維吉尼雅大學

水手當時最中意的兩個人就是郝策和瑞登，如果當時水手選的是瑞登，那這年的選秀會大不相同，不過水手後來決定選192公分的左投郝策。時任水手總經理的祖銳奇克（Jack Zduriencik）說：「在選秀會前，大家都認爲我們會挑瑞登，連我們自己都這樣傾向，但是我們後來更愛郝策，因為那很合理。」水手堅持不是因為瑞登的踝傷和肩傷問題影響到他們的選擇，但當年直接給郝策的850萬美金大聯盟合約（含650萬簽約金）已經泡湯，他在2013年和2016年兩度肩膀動刀，從未替水手隊投過任何一場大聯盟比賽。不過他在2019年九月終於在小熊隊升上大聯盟，成為2011年選秀會前29名大滿貫的最後一塊拼圖。

第三順位：響尾蛇，包爾，UCLA

包爾 歐新社資料照片 分享 facebook

包爾在大學時期就以特立獨行著稱，和隊友柯爾是兩大王牌，作風和球風都南轅北轍，水火不容。包爾在大三那年成績比柯爾還厲害，在16場先發中12勝3敗，飆出203次三振，贏得了美國棒球協會頒發的金釘鞋獎，也就是年度最佳大學球員獎。包爾在不到一年的時間就升上大聯盟，可惜當年選他的響尾蛇只用了他四場先發，就在一筆三隊交易案中，把包爾送至印地安人。雖然在去年入選了明星隊，但也是因為他的特立獨行，讓他再度在今年季中被交易至紅人。

第四順位：金鶯，邦迪，Owasso高中（奧克拉荷馬州）

當年金鶯隊面臨連續11年勝率低於五成，但前一年的探花籤讓他們拿到了馬恰多，這年又有第四順位，他們面臨要選瑞登還是邦迪的兩難。時任金鶯球探主任的喬登（Joe Jordan）也對瑞登的傷痛史不放心，所以選了史上首位拿到開特力最佳高中男運動員的棒球選手邦迪。除此之外，喬登也是奧克拉荷馬人，在三年前選了邦迪的哥哥，而且邦迪高中最後一季的數字簡直像是打電動：71局，158K，4次保送，0.30自責分。雖然邦迪在19歲就升上大聯盟，但在127場比賽中，只有38勝45敗，自責分率4.67。

第六順位：國民，瑞登，萊斯大學

瑞登(右) 美聯社 分享 facebook

原本預期在第二順位就被選的瑞登，居然落至第六順位還在，讓國民的戰情室喜出望外。國民隊對瑞登的傷勢並不擔心，而瑞登在大三的數字雖然不如大二一般神鬼，但他大學的攻擊指數高達1.189，今年瑞登在例行賽和季後賽的表現，讓他成為明年自由球員市場最熱門的野手。

第八順位：印地安人，林多

林多(右) 歐新社資料照片 分享 facebook

原本印地安人隊的首選是包爾，後來在18個月後，印地安人還是透過交易拿到了這位投手。但在包爾被響尾蛇隊選走後，他們只剩下一個選擇：林多。他們相信左右開弓的林多攻擊能力比拜耶茲還強，而林多也沒讓人失望，他生涯的28.6WAR值在這年所有第一輪選手中排第一，僅次於在第五輪被紅襪選走的貝茲。

當然第一輪後面還有第九順位小熊選的拜耶茲、第十一順位太空人選的史布林格、第十四順位馬林魚選的費南德茲、第十八順位運動家選的葛雷...真的是超可怕的一次選秀會吧。