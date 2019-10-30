MLB／索托砲轟韋蘭德 世界大賽三轟史上最年輕

2019-10-30 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



國民索托砲轟韋蘭德，在單一世界大賽已扛出三轟，成為史上最年輕的球員。 美聯社 分享 facebook

國民在世界大賽背水一戰，在五局上用兩發陽春全壘打，取得比數領先，伊頓（Adam Eaton）先敲出追平分的一轟，21歲小將索托（Juan Soto）隨後開砲補上超前分，他還仿效布萊格曼（Alex Bregman），拿著球棒跑上一壘才脫手。

不讓太空人先發投手韋蘭德（Justin Verlander）收獲生涯在世界大賽首勝，國民在他退場前把他打成敗投候選人，投滿五局失三分，被敲五支安打。

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索托在這個季後賽已累積五支全壘打，打破卡布雷拉（Miguel Cabrera）在2003年締造21歲以下球員的最多轟紀錄，在單一世界大賽已扛出三轟，也成為史上最年輕的球員。

國民在七局上又出現全壘打，瑞登（Anthony Rendon）的兩分砲擴大比數領先，不過七局換場時，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）在裁判給出妨礙守備的不利判決，在抗議電視輔助判決後，遭驅逐出場。