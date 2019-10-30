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MLB／休士頓富商狂加碼 太空人封王可賺669億

2019-10-30 10:52聯合報 記者吳敏欣／即時報導

麥金維爾帶著350萬美元押太空人封王。 圖／取自Scarlet Pearl ...
麥金維爾帶著350萬美元押太空人封王。 圖／取自Scarlet Pearl Casino推特
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太空人返回主場封王在即，在賭盤砸下重金押太空人的休士頓連鎖傢具行老闆麥金維爾（Jim McIngvale），當然要進場在第一時間迎接勝利時刻，而且今天賽前他持續加碼，賭金總額超過1200萬美元（約新台幣364億元），只要太空人再奪一勝，就能回收2200萬美元（約新台幣669億元）。

綽號「床墊麥克（Mattress Mack）」的麥金維爾，不但在世界大賽第六場進場觀戰，還邀請110位患有創傷後壓力症候群的退伍軍人一起觀賽，兼具慈善家身分的他，接受電視台訪問時說，「我沒當過兵，但我見過這群人是如何飽受創傷，我很我很興奮能找這群退伍軍人來，這群戰士為我們犧牲許多。」

麥金維爾又加碼100萬美元押太空人封王。
麥金維爾又加碼100萬美元押太空人封王。
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麥金維爾從季後賽第一天就開始下注太空人贏得世界大賽，當時 是直接帶著裝滿350萬美元現金的行李箱到賭注站，寫下當地史上最大的單筆運彩賭金，後續他又陸續加碼13次，即使太空人在世界大賽前兩場都輸給國民，他並沒有就此縮手。

麥金維爾透露，妻子曾因他的豪賭，在世界大賽前兩戰輸球後壓力大到失眠，不過現在太空人反倒取得聽牌優勢，讓妻子睡到會打呼，「她還想要加碼，簡直是失心瘋了，問我到底打算押多少，我跟她說數字，她回我下雙倍，我只好說『哇』。」

麥金維爾也不忘把握機會為自家床墊做宣傳，直言他的彩券全都藏在床墊下，「我家是一張很大很厚的丹普床墊，很難把它抬起來。」

休士頓的連鎖傢具行老闆麥金維爾（中）今天到太空人主場觀看第六戰，期待能看到慶祝封...
休士頓的連鎖傢具行老闆麥金維爾（中）今天到太空人主場觀看第六戰，期待能看到慶祝封王。 圖／取自麥金維爾推特
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麥金維爾又加碼100萬美元押太空人封王。 圖／取自Scarlet Pearl C...
麥金維爾又加碼100萬美元押太空人封王。 圖／取自Scarlet Pearl Casino推特
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