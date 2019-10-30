MLB／敲超前轟不甩棒 布萊格曼跑到一壘才「掉棒」

2019-10-30 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



一局下布萊格曼敲出超前比數的陽春砲。 美聯社 分享 facebook

聽牌的太空人回到主場進行世界大賽第六戰，一局下布萊格曼（Alex Bregman）敲出超前比數的陽春砲，一路拿著球棒跑到一壘，卻在要拿給一壘指導教練時「掉棒」，美媒記者看到後笑稱，「這是我看過拿最遠的球棒。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

太空人由韋蘭德（Justin Verlander）先發，一局上就被國民攻下一分，不過隊友在下半局立刻以火力支援，開路先鋒史布林格（George Springer）敲出二壘安打，並趁著暴投上三壘，下一棒亞土維（Jose Altuve）以高飛犧牲打追平比數。

布萊格曼接著在兩人出局後，敲出左外野陽春全壘打，助太空人一分領先，這是他在今年季後賽的第四轟，其中有三支集中在世界大賽，以25歲又213天的年紀，成為自1956年曼托（Mickey Mantle）以來，最年輕在單一世界大賽揮出三轟的球員。

布萊格曼在揮棒後目送球飛出全壘打牆，接著起步繞壘，但手中仍緊握著球棒未放下，就這樣攜帶球棒跑到一壘，想將球棒交給一壘教練的他，卻因一壘教練沒意識到且只顧擊掌，球棒因而掉在兩人中間。

不少現場記者注意到這有趣的一幕，紛紛在推特上留言，「FOX Sports」更放上交棒的照片，形容「甩棒已經是舊聞了」。