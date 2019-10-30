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MLB／敲超前轟不甩棒 布萊格曼跑到一壘才「掉棒」

2019-10-30 09:22聯合報 記者吳敏欣／即時報導

一局下布萊格曼敲出超前比數的陽春砲。 美聯社
一局下布萊格曼敲出超前比數的陽春砲。 美聯社
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聽牌的太空人回到主場進行世界大賽第六戰，一局下布萊格曼（Alex Bregman）敲出超前比數的陽春砲，一路拿著球棒跑到一壘，卻在要拿給一壘指導教練時「掉棒」，美媒記者看到後笑稱，「這是我看過拿最遠的球棒。」

太空人由韋蘭德（Justin Verlander）先發，一局上就被國民攻下一分，不過隊友在下半局立刻以火力支援，開路先鋒史布林格（George Springer）敲出二壘安打，並趁著暴投上三壘，下一棒亞土維（Jose Altuve）以高飛犧牲打追平比數。

布萊格曼接著在兩人出局後，敲出左外野陽春全壘打，助太空人一分領先，這是他在今年季後賽的第四轟，其中有三支集中在世界大賽，以25歲又213天的年紀，成為自1956年曼托（Mickey Mantle）以來，最年輕在單一世界大賽揮出三轟的球員。

布萊格曼在揮棒後目送球飛出全壘打牆，接著起步繞壘，但手中仍緊握著球棒未放下，就這樣攜帶球棒跑到一壘，想將球棒交給一壘教練的他，卻因一壘教練沒意識到且只顧擊掌，球棒因而掉在兩人中間。

不少現場記者注意到這有趣的一幕，紛紛在推特上留言，「FOX Sports」更放上交棒的照片，形容「甩棒已經是舊聞了」。

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